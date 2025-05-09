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巴大雄爆紅身上只有3千元 葛西瓦被當Matzka傻眼反應曝光

巴大雄爆紅身上只有3千元 葛西瓦被當Matzka傻眼反應曝光麗星郵輪總裁吳明發（右起）與副總裁徐牧柔相約Matzka與巴大雄聚餐。（麗星郵輪提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕Matzka、巴大雄、葛西瓦等藝人昨晚在麗星郵輪探索星號的雷鬼郵輪派對開唱，天后張惠妹的愛徒葛西瓦祭出郵輪初體驗，更爆料被旅客誤認成Matzka，反應哭笑不得。

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葛西瓦受訪笑說：「我已經習慣了啦，後來發現民眾好像也沒有想要拍照了啦。」他更自爆因為黝黑外型與深邃五官，在船上好多國外的工作人員，看到他們幾乎都講英文，但他根本聽不懂。葛西瓦難得跟Matzka、巴大雄一起出遊兼上工，巴大雄被公認是酒量最好，而Maztka最怕暈船，老早就先吞了暈船藥，敬業的他更表示：「演出前是不喝的，試過了效果不好，會講心裡話。」

葛西瓦登上台灣第一個雷鬼郵輪派對嗨唱。（東南美娛樂提供）葛西瓦登上台灣第一個雷鬼郵輪派對嗨唱。（東南美娛樂提供）

麗星郵輪回歸台灣市場，總裁吳明發受訪分享：「今天，我們堅守深耕台灣的信念，繼續推動郵輪旅遊的成長。」而團隊力邀台灣原住民歌手參加首度舉辦的遊輪雷鬼派對，副總裁徐牧柔坦言，「郵輪旅行」客群以前是偏向年長者，「我們要怎麼讓年齡往下降？要拓展不同族群？」自信麗星郵輪不斷嘗試各種可能，還有遊艇上的各種娛樂體驗，「只要願意走出房門，每一個地方都很熱鬧。」

電音DJ汝妮登台放歌，火速炒熱全場氣氛。（東南美娛樂提供）電音DJ汝妮登台放歌，火速炒熱全場氣氛。（東南美娛樂提供）

本次登台的演出藝人，趁著表演空檔不忘體驗郵輪設施，Matzka最愛郵輪上的電動玩具室；巴大雄則是爆料老婆妻管嚴，這次只給他台幣3000元，所以只能去賭場走走看看；至於葛西瓦則對遊輪上的餐廳美食念念不忘。

☆飲酒過量，有害健康☆

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