ARKis宣布進軍越南 隊長Alex混血身分曝光

鮮肉男團ARKis宣布5月登上越南職業籃球聯盟2025賽季開幕賽舞台擔任開幕嘉賓。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕鮮肉男團ARKis宣布5月登上越南職業籃球聯盟（Vietnam Basketball Association, VBA）2025賽季開幕賽舞台，擔任開幕嘉賓，隊長Alex的媽媽是越南人，讓他超級期待這次的返鄉演出。

Alex（中）表示媽媽是越南人，非常期待這次的返鄉演出。（記者陳奕全攝）

台灣偶像團體正式進軍越南娛樂市場，ARKis今天合體出席記者會，預告演出會有限定驚喜，隊長Alex超級興奮，期待地說：「上一次去（越南）的時候，我是幼稚園大班，現在要去已經是大人了，非常的期待啊。」Alex透露媽媽得知他要去越南表演，心情更是開心。

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這次將是ARKis首次全團一起到越南表演。（記者陳奕全攝）

ARKis首次全團一起到越南表演，還會有台灣粉絲同行，團員已經約好，若有充足時間，要一起去體驗越南洗髮，李定超愛越南美食，指名要吃河粉以及法國麵包。

踢帕娛樂表示，這次表演對ARKis而言不僅是拓展海外市場的契機，更是與當地粉絲建立初步連結的重要節點。ARKis將於開幕賽中帶來舞台演出，現場將設置粉絲專區舉辦簽名會與互動活動。

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