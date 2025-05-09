晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

ARKis宣布進軍越南 隊長Alex混血身分曝光

鮮肉男團ARKis宣布5月登上越南職業籃球聯盟2025賽季開幕賽舞台擔任開幕嘉賓。（記者陳奕全攝）鮮肉男團ARKis宣布5月登上越南職業籃球聯盟2025賽季開幕賽舞台擔任開幕嘉賓。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕鮮肉男團ARKis宣布5月登上越南職業籃球聯盟（Vietnam Basketball Association, VBA）2025賽季開幕賽舞台，擔任開幕嘉賓，隊長Alex的媽媽是越南人，讓他超級期待這次的返鄉演出。

Alex（中）表示媽媽是越南人，非常期待這次的返鄉演出。（記者陳奕全攝）Alex（中）表示媽媽是越南人，非常期待這次的返鄉演出。（記者陳奕全攝）

台灣偶像團體正式進軍越南娛樂市場，ARKis今天合體出席記者會，預告演出會有限定驚喜，隊長Alex超級興奮，期待地說：「上一次去（越南）的時候，我是幼稚園大班，現在要去已經是大人了，非常的期待啊。」Alex透露媽媽得知他要去越南表演，心情更是開心。

這次將是ARKis首次全團一起到越南表演。（記者陳奕全攝）這次將是ARKis首次全團一起到越南表演。（記者陳奕全攝）

ARKis首次全團一起到越南表演，還會有台灣粉絲同行，團員已經約好，若有充足時間，要一起去體驗越南洗髮，李定超愛越南美食，指名要吃河粉以及法國麵包。

踢帕娛樂表示，這次表演對ARKis而言不僅是拓展海外市場的契機，更是與當地粉絲建立初步連結的重要節點。ARKis將於開幕賽中帶來舞台演出，現場將設置粉絲專區舉辦簽名會與互動活動。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中