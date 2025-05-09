蔡康永憶大S「想念被鼓勵」 感謝S媽生下大小S看哭網友

蔡康永（右）坦言，想念被大S鼓勵的感覺。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕女星大S於今年2月2日病逝，一家人都身陷悲傷情緒，不僅「S媽」黃春梅走不出喪女之痛，還爆出送醫打「強心針」；與姊姊生前感情甚好的小S也暫時向綜藝節目請假。母親節將至，今（9）日蔡康永於社群上發文談及大S，並溫情感謝S媽，祝她母親節快樂。

蔡康永提到小S剛剛問他，大S有沒有影響過蔡康永，「徐熙媛影響我最深的，並不是她給我的某一個答案，而是她每次給我答案用的語氣：徐熙媛總是用最絕對的語氣，回答我的各種猶豫不決：『你一定要擦這個』、『不可能有那回事』、『怕什麼？誰怕誰呀』、『你這樣衝過去就對了』，都是這種斬釘截鐵的回答。」

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蔡康永說自己並不是一個懦弱的人，但每次聽熙媛這樣回答，都還是會不由自主的被她給鼓勵到，好像事情根本沒有他想得那麼可怕。「我很想念這種被鼓勵的感覺。」

他也說今後會繼續模仿大S的語氣，鼓勵我自己，「然後，dear May、徐媽媽，你生了很棒的女兒。生養女兒這件事，我一點也沒有發言的資格，但如果有資格，我實在想頒很多獎還有很多糖果給你。因為你，我的世界才可能出現大S和小S這麼精彩又美好的人。我從來沒有為這件事，認真向你道謝過，母親節來了，徐媽媽，謝謝你。」

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