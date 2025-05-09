面對7月5日災難預言 陽帆愛女曝媽媽驚舉：已做好準備

「ANGIE」安吉為奇幻輕喜劇《成功路上》創作和演唱全英文插曲〈One Hour〉。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「ANGIE」安吉去年為Netflix話題影集《影后》演唱四首插曲，展現創作實力，受到外界矚目，這次再為奇幻輕喜劇《成功路上》創作和演唱全英文插曲〈One Hour〉，成這部台語劇中最具記憶度的亮點。

「ANGIE」安吉為奇幻輕喜劇《成功路上》創作和演唱全英文插曲〈One Hour〉。（索尼提供）

〈One Hour〉由安吉與創作人好友桃子A1J合作寫詞，過程中她思索：「如果時間只剩下一個小時，我會怎麼度過？」她說：「我會把每分每秒都留給我們，我和我愛的人，因為這是我最後能給的一份愛。」於是，〈One Hour〉就在這樣對自我的反覆問答中誕生。她想像，若只剩一小時的時光，她會選擇和最愛的人們坐在草地上，看著金黃色的夕陽，把壓力與遺憾全部放下，只留下「現在」。

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「ANGIE」安吉為奇幻輕喜劇《成功路上》創作和演唱全英文插曲〈One Hour〉。（索尼提供）

聊到末日話題，安吉也透露家人為了7／5災難預言做足準備，「其實媽媽從看到311大地震起，就開始準備家人所有的救難包，這些年來陸續蒐集了各式急救糧食，像是可以放25年的餅乾、一沖水就會膨脹成麵包的罐頭等等，還有各種不用充電的充電器和手電筒，以及一些醫藥備品，媽媽有默默的放在家裡的各個地方，且一開始都沒有告訴我們她做了這些準備，主要是怕家人們會不安和擔心，我也是因為最近的災難預言才知道的。」並表示非常感謝媽媽如此貼心的安排。

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