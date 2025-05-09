正妹YTR徐海莉爆喜訊「升格當媽」 產女告白逼哭人

〔記者邱奕欽／台北報導〕人氣YouTuber「Hailey」徐海莉擁有亮麗的外型，影片主題多元又豐富，至今深受許多粉絲喜愛，去年11月結婚的她在今年1月開心宣布懷有身孕，如今再爆出喜訊已平安產下千金「黃海膽」，升格為母的當下更因聽到女兒的哭聲，讓她難掩激動情緒潸然淚下，格外令人動容。

徐海莉與老公迎來寶貝千金出生。（組合照，翻攝自IG）

徐海莉7日向粉絲開心報喜，透露從醫師動刀到寶寶第一次的哭聲，整個過程僅耗時短短15分鐘，「她一哭，我眼淚也是ㄘㄨㄚˋ出來，好奇妙的感覺！」由於產後身體尚虛弱無法親手照顧，她時刻透過病房設備觀看嬰兒房的畫面，開心分享「雲端育兒」新體驗讓她笑說「其實還不錯欸？」

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驚艷的是，徐海莉剛生完孩子的狀態極佳、臉色紅潤，氣色好得出奇，「沒洗頭、沒洗澡也沒關係，感覺可以撐好多天！」同時也分享豪華月子餐的內容，搞笑說「吃飽睡飽的生活，我真的好能適應！」粉絲們也被動容的氛圍給渲染，紛紛由衷為她獻上祝福，期待未來母女同框拍片。

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