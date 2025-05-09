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娛樂 最新消息

瞎爆料買春 林俊傑本人以《聖經》親回應

網友自編自導林俊傑買春假消息。（翻攝自IG）網友自編自導林俊傑買春假消息。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕天王「JJ」林俊傑近日遭網友瞎爆料指控他買春買到自己女友，卻提不出證據證明此事，之後又自稱與林俊傑、經紀公司達成7位數和解協議，並發送1000份雞排，沒想到吃瓜鄉民排隊討雞排，卻被私訊加入奇怪的群組，引起廣大網友質疑根本就是釣魚詐騙。對於這樁以林俊傑買春之名瞎爆料的謠言，林俊傑本人也po出黑底白字的現實動態似是回應。

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林俊傑的限時動態僅寫下「psalm 119：84」，網友發現這是引用《聖經》詩篇119：84，內容為：「你僕人的年日有多少呢？你幾時向逼迫我的人施行審判呢？」粉絲解讀林俊傑認為自己遭到迫害，希望正義審判早日降臨，非常心疼。

林俊傑在IG發限時動態彷彿在說明自己心中感受。（翻攝自IG）林俊傑在IG發限時動態彷彿在說明自己心中感受。（翻攝自IG）

先前林俊傑經紀公司已發布聲明「網絡自媒體時代發文便利，我們無從探討個別發文者的發文動機，只能持續且專注在提供歌迷更好的作品和演出。若有人掌握任何違法事證，敬請務必向有關部門檢舉，若否，我們誠懇呼籲媒體朋友們，請勿信謠傳謠，共同維護文明清朗的網絡環境。」

林俊傑以黑底白字留下聖經詩篇119：84。（翻攝自IG）林俊傑以黑底白字留下聖經詩篇119：84。（翻攝自IG）

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