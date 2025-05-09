葛斯齊社群發文嗆S媽 指：惡人先告狀

「S媽」黃春梅（中）與小S（左）、大S母女感情深厚。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「大S」徐熙媛今年2月2日於日本病逝，白髮人送黑髮人的「S媽」黃春梅走不出喪女之痛，經常發文痛悼女兒，身心狀況令外界憂心。先前S媽在社群發文表示自己看了身心科也打了強心針，依舊強不起來，讓人鼻酸。沒想到今（9）日狗仔葛斯齊卻在社群發文，指「黃春梅斷了聯繫是你（妳）把自己把汪小菲拉黑的，別再惡人先告狀」。

葛斯齊指此圖為汪小菲傳給黃春梅之訊息，答應給750萬的汪小菲在當下才發現被S媽拉黑。（翻攝自臉書）

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葛斯齊表示，當初打官司的750萬元，汪小菲不想再爭要付給S媽，聯絡的時候才發現自己被拉黑（封鎖）了，反問：「拉黑時S媽你（妳）有想過兩個小孩嗎，沒有溝通橋樑，一直對媒體放話，你們這一家真夠了」。

狗仔葛斯齊發文質疑大S生前住處被清空，感覺不像搬家。（翻攝自臉書）

除此之外，葛斯齊還透露「本週兩位律師到大S前住宿時清點家中一物。大S所有珠寶、服飾畫面像被洗劫一空，只剩一堆衣架掛在那，小孩衣服、還有大型收藏珠寶箱，裡面各格抽屜全清空，這太讓人匪夷所思」他質疑：如果是搬家，衣服需要衣架，不會這麼多衣架都不拿，珠寶也需要有放置收藏的地方。「依我看這樣的畫面比較像洗劫一樣，畫面猶如被盜墓般，不知道是誰這麼幹的，再怎麼說兩個小孩有繼承順位，這樣如此侵占遺物未告知監護人，這不是來陰的什麼叫來陰的」。

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但網友深不以為然，怒斥：怎麼都是在講錢錢錢錢錢錢兩個小孩子沒有媽媽已經很可憐了為什麼都是在錢。

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