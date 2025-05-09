晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

葛斯齊爆Mandy前夫「涉刑事犯罪」要求：一週內說明

「Mandy」馬筱梅（左）與前夫Robert。（翻攝自微博）「Mandy」馬筱梅（左）與前夫Robert。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「大S」徐熙媛前夫汪小菲即將與嫩妻「Mandy」馬筱梅在補辦婚禮在即，Mandy前夫Robert近日連環炮轟指控她婚內出軌，同時與多名男子交往，還公布兩人官司結果。對此深愛監督汪小菲一家的狗仔葛斯齊今（9）日直播踢爆Robert涉犯罪行為，下最後通牒要求他在一週內正式說明。

葛斯齊表示之前說Mandy跟Robert沒有結婚就是為了逼他亮出身分證背面，查看役別。（翻攝自微博）葛斯齊表示之前說Mandy跟Robert沒有結婚就是為了逼他亮出身分證背面，查看役別。（翻攝自微博）

相關新聞：汪小菲舊愛開酸Mandy 暗諷汪家帶風向「天道輪迴」

葛斯齊原本爆料Robert根本沒和Mandy登記結婚，結果Robert亮出身分證配偶欄反擊。葛斯齊再次逼近，還稱：原本說Robert沒和Mandy結婚就是逼他亮出身分證反面，主要目的就是要看他的「役別」一欄。

葛斯齊下最後通牒要求Robert一週內提出正式說明。（翻攝自臉書）葛斯齊下最後通牒要求Robert一週內提出正式說明。（翻攝自臉書）

葛斯齊進一步說明，Robert當年以「心律不整」為由逃兵，更喊話陪同Robert體檢的Mandy「歡迎指證」。葛斯齊要Robert盡快自首，並揚言：「現在正在查了，你自首，我覺得還有形式上的機會，不自首的話休怪我無禮」。

☆《自由時報》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中