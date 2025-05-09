葛斯齊爆Mandy前夫「涉刑事犯罪」要求：一週內說明

「Mandy」馬筱梅（左）與前夫Robert。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「大S」徐熙媛前夫汪小菲即將與嫩妻「Mandy」馬筱梅在補辦婚禮在即，Mandy前夫Robert近日連環炮轟指控她婚內出軌，同時與多名男子交往，還公布兩人官司結果。對此深愛監督汪小菲一家的狗仔葛斯齊今（9）日直播踢爆Robert涉犯罪行為，下最後通牒要求他在一週內正式說明。

葛斯齊表示之前說Mandy跟Robert沒有結婚就是為了逼他亮出身分證背面，查看役別。（翻攝自微博）

相關新聞：汪小菲舊愛開酸Mandy 暗諷汪家帶風向「天道輪迴」

請繼續往下閱讀...

葛斯齊原本爆料Robert根本沒和Mandy登記結婚，結果Robert亮出身分證配偶欄反擊。葛斯齊再次逼近，還稱：原本說Robert沒和Mandy結婚就是逼他亮出身分證反面，主要目的就是要看他的「役別」一欄。

葛斯齊下最後通牒要求Robert一週內提出正式說明。（翻攝自臉書）

葛斯齊進一步說明，Robert當年以「心律不整」為由逃兵，更喊話陪同Robert體檢的Mandy「歡迎指證」。葛斯齊要Robert盡快自首，並揚言：「現在正在查了，你自首，我覺得還有形式上的機會，不自首的話休怪我無禮」。

☆《自由時報》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法