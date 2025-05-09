全台灣首創 巴大雄《舅媽》雷鬼郵輪派對嗨到沖繩 驚見超火辣DJ

雷鬼教父Matzka對於首次登船辦趴，笑說：「非常的期待啦。」（東南美娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕原住民歌手Matzka領軍，台灣第一個雷鬼郵輪派對，昨晚在麗星郵輪探索星號熱鬧登場，包括巴大雄、 葛西瓦、Masia One、潮州土狗等藝人接力演出，還有DJ Bubble、汝妮、賴皮等台灣DJ登台播歌，上千旅客從夜晚嗨到午夜，還有民眾直接跳到泳池嗨翻。

麗星郵輪回歸台灣市場，首度舉辦雷鬼電音派對。（麗星郵輪提供）

台灣首次的雷鬼郵輪派對，8日晚間在麗星郵輪探索星號盛大開唱。對於首次登船辦趴，Matzka笑說：「非常的期待啦，最怕的就是天氣狀況。」其實出發第一天基隆下起了大雨，所幸正式演出天公作美沒有飄雨，他也鬆了一口氣。

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火辣DJ泡泡辣翻全場。（東南美娛樂提供）

這次的雷鬼郵輪派對，由來自花蓮的正妹電音DJ汝妮登台揭開序幕，人氣夯爆的巴大雄登台接著登台帶來《最粗的戀人》，他爽喊：「要嗨一點好不好，我被你們的尖叫聲嚇到了，我最近變瘦，褲子都快要掉了。」

巴大雄首唱話題新歌《舅媽》。（東南美娛樂提供）

巴大雄現場帶來話題新歌《舅媽》的全球首唱，希望所有旅客一起釋放壓力，他自備兩位專業舞者，不忘力邀三名幸運粉絲一起上台互動，跟著他一起在船上嗨跳《那位太太》。

巧合的是，巴大雄的新歌《舅媽》在派對上掀高潮，而這首新歌的MV點閱，短短9天也衝破了百萬點擊，讓他非常感動。

對於新歌的背景故事，巴大雄受訪透露，這首歌真的是朋友發生的真實故事，「工地就很多這些朋友，下班無聊不回家，跟好朋友約一約就去茶室喝酒，結果朋友遇到舅媽。」昨晚演出最後，不忘帶來成名曲《可不可以放進去一下下就好》。

麗星郵輪3月回歸台灣，總裁吳明發表示：「台灣，不僅是麗星郵輪的重要市場，更是我們夢開始的地方。」對於首開先例，舉辦全台首次的雷鬼郵輪派對，副總裁徐牧柔表示，就是想要顛覆大眾對郵輪的印象，希望能年輕化，吸引更多年輕人到船上體驗，她更期望未來能舉辦海上音樂祭，讓旅客在享受美食及設施之餘，都能在船上盡情搖擺。

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