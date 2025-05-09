賭王千金何超蓮過生日不見老公竇驍 「婚變說」再起？

已故澳門賭王何鴻燊與三房陳婉珍所生的龍鳳胎何超蓮（右）與弟弟何猷啟今天過生日。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕已故澳門賭王何鴻燊與三房陳婉珍所生的龍鳳胎何超蓮與弟弟何猷啟，外型一個漂亮一個帥，今（9）是兩人34歲生日，何超蓮昨天就在社群po出和家人一起開生日派對的照片，媽媽陳婉珍、雙胞胎弟弟何猷啟、姊姊何超雲全都到場，獨缺老公竇驍身影，讓外界不禁好奇難道兩人婚姻生變？

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何超蓮（右）昨曝光全家慶生合照，媽媽陳婉珍（前中）、雙胞胎弟弟何猷啟（左）、姊姊何超雲（中）全都到場，獨缺竇驍。（翻攝自IG）

何超蓮曬出自已的慶生照，卻獨缺2023年在峇里島結婚的老公竇驍，網友心急問：「竇驍呢？」由於兩人結婚1年但婚變消息頻傳，加上酸民在旁邊故意留言：「明知故問」彷彿暗指2人久未同框、互動。

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原來竇驍（右）等著何超蓮生日搶頭香獻上生日祝福。（翻攝自微博）

原來浪漫的竇驍一直在等待搶頭香，一進入9日的0點01分，竇驍立刻在微博發出慶生文，寫著：「HBD！！（Happy BirthDay）❤️@何超蓮Laurinda」立刻破除婚變說，反而覺得他特別用心。

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