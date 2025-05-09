歌后林憶蓮磨刀霍霍回歸歌壇 舊愛李宗盛近況曝光

林憶蓮為慶祝出道40年，決定今年2月起展開「迴響Resonance 2025」巡迴演唱會。（香港星島日報）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕旅居英國及日本三年的59歲歌后林憶蓮為慶祝出道40年，決定今年2月起展開「迴響Resonance 2025」巡迴演唱會。昨（8）日，盧冠廷在小紅書上發布了一段林憶蓮前夫李宗盛替他宣傳新歌的影片，也讓大家看到李宗盛的近況。

盧冠廷發新歌，請李宗盛幫忙站台。（翻攝自臉書）

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盧冠廷在小紅書上發布了一段李宗勝為他宣傳新歌的影片，還留言：「小李說要給我打打氣，我都出新歌了，小李你也要加油啦」。影片中李宗盛身穿淺綠色襯衫搭配方框眼鏡，並稱讚：「哎呀不容易啊，這個歲數結晶出來的新東西，至少是我這個年紀人更想聽的啊，祝你新歌得到大家的喜歡，演唱會順利，小李在這裡給你加油。」

李宗盛替盧冠廷打歌。（香港星島日報）

66歲的李宗盛在影片中雙鬢斑白，法令紋也變深了，但精神看起來不錯。網友覺得影片中的李宗盛眼袋好像比以往大了不少，有人猜測可能是他做過白內障手術，才讓眼袋變大。

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盧冠廷在小紅書發布影片，請來李宗盛幫忙宣傳新歌。（香港星島日報）

李宗盛早年與香港DJ朱衛茵結婚，兩人郁有2女。1992年李宗盛與林憶蓮萌生情愫，林憶蓮為了避嫌遠走加拿大，但李宗盛不顧朱衛茵阻攔，先離婚，之後立刻飛往加拿大追愛。林憶蓮與李宗盛1998年在加拿大結婚，卻因兩人聚少離多，感情漸生裂痕，最終在2004年結束了6年婚姻。

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