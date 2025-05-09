安迪女兒爆遭攔查 林吟蔚巴黎爽買包「入境忘1事」慘賠7萬

林吟蔚巴黎入手人生第一顆香奈兒，返抵國門之前因未主動申報遭查扣。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕已故藝人安迪的愛女林吟蔚近日自爆一段「精品包翻倍買回」的血淚經歷，她透露去年赴巴黎旅遊大血拼，買了人生中第1個屬意的名牌包，卻因未主動申報超過2萬元的自用精品，回台入境時遭海關查扣3個包，最後只好多花費7萬多元「倍價買回」，讓她心痛直呼，「畢竟那是我人生第1顆香奈兒包！」

林吟蔚透露，2023年底與前任分手後心情低落，飛往巴黎散心期間購入人生第1顆香奈兒包包、一個香奈兒皮夾與Vivienne Westwood包款。由於擔心壓壞，林吟蔚將精品妥善裝盒入袋放進行李箱，未料回國時因不熟悉海關規定，未走紅線申報路線，被海關攔查進小房間筆錄，3件精品當場扣查。

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直到2024年政府放寬免稅額規定，林吟蔚才得以先領回香奈兒皮夾，其餘2件精品則歷經繁瑣流程直到今年才解決，最終以多花7萬餘元倍價購回所有包包，「不買回就等拍賣，不知道要等到什麼時候...」針對有網友揣測恐因拿精品紙袋過於顯眼才遭攔查，林吟蔚對此則否認並感慨自嘲「純粹倒楣！」

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