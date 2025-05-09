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劉詩詩演技爆發「仙女變惡女」 《淮水竹亭》狠刺張雲龍掀熱議

劉詩詩、張雲龍在《淮水竹亭》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）劉詩詩、張雲龍在《淮水竹亭》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）

劉詩詩、張雲龍在《淮水竹亭》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）劉詩詩、張雲龍在《淮水竹亭》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「古裝女神」劉詩詩、張雲龍主演的仙俠劇《淮水竹亭》自開播以來熱度不斷攀升，穩坐愛奇藝站內熱播榜冠軍，隨著劇情推進，劉詩詩飾演的女主角失憶，張雲龍則化為白髮蛇妖，虐戀氛圍漸濃，卻也讓兩人之間的情感更加深厚，不少劇迷擔心之後的劇情走向會更加揪心。對此，張雲龍幽默安撫劇迷要大家放心吃糖，吃完再哭，並稱這部戲有高甜也有淚點，劇情反差大，追劇就像是在搭雲霄飛車般特別刺激。

劉詩詩、張雲龍在《淮水竹亭》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）劉詩詩、張雲龍在《淮水竹亭》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）

劉詩詩、張雲龍在《淮水竹亭》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）劉詩詩、張雲龍在《淮水竹亭》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）

劉詩詩、張雲龍在《淮水竹亭》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）劉詩詩、張雲龍在《淮水竹亭》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）

劉詩詩、張雲龍在《淮水竹亭》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）劉詩詩、張雲龍在《淮水竹亭》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）

《淮水竹亭》描述在人妖勢不兩立的局勢下，兩大家族東方家和王權家的掌舵人「東方淮竹」劉詩詩、「王權弘業」張雲龍共同努力安定局勢，在抵禦黑狐、重振「一氣盟」的過程中，兩人的感情逐漸加深。

劉詩詩、張雲龍在《淮水竹亭》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）劉詩詩、張雲龍在《淮水竹亭》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）

劉詩詩、張雲龍在《淮水竹亭》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）劉詩詩、張雲龍在《淮水竹亭》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）

劉詩詩、張雲龍在《淮水竹亭》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）劉詩詩、張雲龍在《淮水竹亭》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）

劉詩詩、張雲龍在《淮水竹亭》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）劉詩詩、張雲龍在《淮水竹亭》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）

劉詩詩飾演的東方淮竹為了守護和平而奔走，但劇中，她被林柏叡飾演的黃泉族大妖擄走後，記憶遭封存並注入黑狐妖力，化身碧落城左護法，性格從清冷溫婉轉為邪魅張揚，整個過程成為劇集高光，「我是萬千怨念凝結而成的壞種」、「恨我吧！你們的恨意是我最好的食物」等台詞更是把戲劇張力拉滿，讓觀眾紛紛留言笑稱，「東方壞竹好帶感，魅力爆棚」。

劉詩詩、張雲龍在《淮水竹亭》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）劉詩詩、張雲龍在《淮水竹亭》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）

劉詩詩、張雲龍在《淮水竹亭》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）劉詩詩、張雲龍在《淮水竹亭》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）

劉詩詩、張雲龍在《淮水竹亭》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）劉詩詩、張雲龍在《淮水竹亭》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）

劉詩詩在《淮水竹亭》飾演東方淮竹 。（愛奇藝國際站提供）劉詩詩在《淮水竹亭》飾演東方淮竹 。（愛奇藝國際站提供）

雖然劇中劉詩詩與張雲龍感情波折不斷，戲外卻是笑聲連連，劉詩詩說：「我們劇組很多人都在我笑點上，而且雲龍本身就很逗。」一場本該劉詩詩狠狠刺向張雲龍的虐心戲，正式拍攝時她卻失準刺歪，張雲龍見狀大喊｢扎我胳肢窩了」，當場變搞笑短劇，令劉詩詩噴笑。

劉詩詩在《淮水竹亭》飾演東方淮竹 。（愛奇藝國際站提供）劉詩詩在《淮水竹亭》飾演東方淮竹 。（愛奇藝國際站提供）

劉詩詩在《淮水竹亭》飾演東方淮竹 。（愛奇藝國際站提供）劉詩詩在《淮水竹亭》飾演東方淮竹 。（愛奇藝國際站提供）

劉詩詩在《淮水竹亭》飾演東方淮竹 。（愛奇藝國際站提供）劉詩詩在《淮水竹亭》飾演東方淮竹 。（愛奇藝國際站提供）

劉詩詩在《淮水竹亭》飾演東方淮竹 。（愛奇藝國際站提供）劉詩詩在《淮水竹亭》飾演東方淮竹 。（愛奇藝國際站提供）

另外一場張雲龍努力想喚醒劉詩詩記憶的深情場面，劉詩詩說出「你長得倒是挺合我意，可惜腦子不好使。」台詞後自己先笑場NG，張雲龍立刻吐嘈：「怎麼了？因為說出真心話所以笑出來嗎？我懷疑妳摻雜了私人情緒！」拍攝現場歡樂不斷。

劉詩詩在《淮水竹亭》飾演東方淮竹 。（愛奇藝國際站提供）劉詩詩在《淮水竹亭》飾演東方淮竹 。（愛奇藝國際站提供）

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劉詩詩在《淮水竹亭》飾演東方淮竹 。（愛奇藝國際站提供）劉詩詩在《淮水竹亭》飾演東方淮竹 。（愛奇藝國際站提供）

劉詩詩在《淮水竹亭》飾演東方淮竹 。（愛奇藝國際站提供）劉詩詩在《淮水竹亭》飾演東方淮竹 。（愛奇藝國際站提供）

張雲龍在《淮水竹亭》是熱血又沉著的面具團首領，他為了潛入禦妖國，不惜吞下妖丹變白髮蛇妖，加上戰損造型相當吸睛，身高185公分的他刻意節食，為戲減重至70公斤上下，他說：「仙俠劇就是需要飄逸好看一點，我的白髮造型也經多次調整，大家都覺得比預想得要好很多。」

張雲龍在《淮水竹亭》飾演王權弘業 。（愛奇藝國際站提供）張雲龍在《淮水竹亭》飾演王權弘業 。（愛奇藝國際站提供）

張雲龍在《淮水竹亭》飾演王權弘業 。（愛奇藝國際站提供）張雲龍在《淮水竹亭》飾演王權弘業 。（愛奇藝國際站提供）

張雲龍在《淮水竹亭》飾演王權弘業 。（愛奇藝國際站提供）張雲龍在《淮水竹亭》飾演王權弘業 。（愛奇藝國際站提供）

劇中，張雲龍妖性發作後，變得特別怕冷，劉詩詩便用自己體內的東方靈血溫暖他，兩人整晚互相依偎，陪伴著彼此，張雲龍對她的愛也日益深厚，先是大秀土味情話「即使我的心碎了，那每一片也都屬於妳的」，並在沙漠星空下獻上浪漫一吻，劇情甜虐交織。

張雲龍在《淮水竹亭》飾演王權弘業 。（愛奇藝國際站提供）張雲龍在《淮水竹亭》飾演王權弘業 。（愛奇藝國際站提供）

張雲龍在《淮水竹亭》飾演王權弘業 。（愛奇藝國際站提供）張雲龍在《淮水竹亭》飾演王權弘業 。（愛奇藝國際站提供）

張雲龍在《淮水竹亭》飾演王權弘業 。（愛奇藝國際站提供）張雲龍在《淮水竹亭》飾演王權弘業 。（愛奇藝國際站提供）

張雲龍在《淮水竹亭》飾演王權弘業 。（愛奇藝國際站提供）張雲龍在《淮水竹亭》飾演王權弘業 。（愛奇藝國際站提供）

另外，為了呈現精彩打戲，他提前練習武打，但看見劉詩詩的表現後直呼自嘆不如，「詩詩動作戲太厲害了，轉圈又穩又優雅，我還跟她學轉笛子，結果玩壞好幾把。」得知網友盛讚他憑白髮蛇妖造型殺進古偶男神行列，張雲龍笑說：「這賽道太擁擠，我還是走沒人走的路好了。」拍攝《淮水竹亭》近半年，他與劇組感情如家人，殺青時依依不捨，更親自花一年多時間創作歌曲《竹夜》，為這段旅程留下紀念。《淮水竹亭》正在愛奇藝國際站熱播中。

劉詩詩、張雲龍在《淮水竹亭》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）劉詩詩、張雲龍在《淮水竹亭》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）

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