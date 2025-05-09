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汪東城中國發展「臉蛋進化蛇精男」 炎亞綸噴笑：他開心就好

炎亞綸今出席香水代言。（記者胡舜翔攝）炎亞綸今出席香水代言。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕前飛輪海成員汪東城過去因拍攝偶像劇《終極》系列走紅，近年演藝重心擺往中國，不過近期被酸整型、像「蛇精男2.0」，還有口音太嗲，在直播中頻頻強調「中國台灣」也讓不少人傻眼，炎亞綸今出席香水代言，被問及前隊友汪東城疑似「整很大」一事大笑出聲，隨即正色表示：「我覺得他開心就好，每個人都有他喜歡的樣子」。

汪東城臉部引起討論，遭酸越來越往蛇精男發展。（翻攝自小紅書）汪東城臉部引起討論，遭酸越來越往蛇精男發展。（翻攝自小紅書）

炎亞綸被問及前隊友汪東城疑似「整很大」。（記者胡舜翔攝）炎亞綸被問及前隊友汪東城疑似「整很大」。（記者胡舜翔攝）

炎亞綸平常就愛「海巡」社群，坦言自己有滑到汪東城的相關貼文，有網友在社群分享汪東城的近照，質疑他臉部整很大、快認不出來，炎亞綸表示自己是不小心滑到，更直呼：「表示那個有流量很棒！」也說覺得對方開心就好，至於看到照片當下反應，他則說：「就覺得...嗯！可以理解，當下沒有什麼情緒，我現在都覺得每個人好美好帥。」

母親節將至，炎亞綸說有送生乳捲給媽媽，最近也會一起吃飯。（記者胡舜翔攝）母親節將至，炎亞綸說有送生乳捲給媽媽，最近也會一起吃飯。（記者胡舜翔攝）

母親節將至，炎亞綸說有送生乳捲給媽媽，最近也會一起吃飯，而好友鬼鬼將迎來第一個母親節，他則笑說要送代言的香水給她，不過也說因為雙方都忙，至今還沒看到鬼鬼的孩子，「我有跟她說需要幫忙照顧可以跟我說，但希望不要，我很怕抱小孩，會抱到流汗。」

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