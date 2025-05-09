身材歧視 籃球女神遭網友嫌棄身材外貌 本人親回應

洗菜雖然在演藝圈走紅，不過也收到許多來自男性對她身材、容貌的「指教」。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「籃球女神」洗菜從2021年開始參加節目《全明星運動會》之後竄紅，不少男粉絲都很喜歡她陽光、開朗的模樣。近期她參加節目《ㄟˊ猜不到吧》被許多網友嘲笑變胖，還嫌她長得很普通，粉絲心疼她的處境，今（9）日凌晨洗菜透過網路回應。

對於外界的批評，洗菜坦承：說不在意是不可能的。（翻攝自IG）

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洗菜在限時動態中轉貼一名網友給她的留言「身材在女生裡面明明就是超級好，但在藝人跟攝影機面前，好像只有紙片人才是好身材。在狹窄審美觀的產業裡面努力讓正常的自己被接納真的辛苦了……加油」下方則是洗菜的回應，指出每天都可以看到很多來自異性的留言，其中不乏對她體重、外貌、身材的各種評論或玩笑。

洗菜希望大家能看見她的投入。（翻攝自IG）

洗菜忍不住透露心聲「說不在意是不可能的，但大部分的時候我都能笑笑的帶過。因為我夠了解自己，也知道自己正在經歷的是什麼，沒有太多解釋，只希望大家能看見我的投入」話鋒一轉，洗菜非常感動每天都有很多正面鼓勵的訊息，讓她感受到溫暖又有力量的加油，讓她覺得很幸福，忍不住說：「真好，謝謝你們喜歡我就是我。我也始終相信我們給出去的東西，最後都會用不同形式回到自己身上。」

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洗菜希望每一位女生都能在自己開心的前提，讓別人也開心。（翻攝自IG）

洗菜還特別留了一段話送給女生，她認為如果能成為別人的開心果逗人開心，那是特別幸福的一件事，但前提是妳自己也要開心，這才是最重要的。

洗菜在限時動態裡頭忍不住說出自己身材、外貌遭到批評的心聲。（翻攝自IG）

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