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炎亞綸登《炎上》前挨轟 被提往事當場愣住回應了

炎亞綸代言香水。（記者胡舜翔攝）炎亞綸代言香水。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕炎亞綸今（9）日出席香水品牌代言活動，提到最近正忙著籌備專輯以及寫劇本，工作相當忙碌，這一年還瘦了10公斤，而他今年7月還要參加薩泰爾《炎上》，2年前他身陷感情醜聞，如今參加《炎上》再次引起網友討論，更有人拿黃子佼與他並論，被問及此事，炎亞綸停頓許久才做出表態。

炎亞綸代言香水。（記者胡舜翔攝）炎亞綸代言香水。（記者胡舜翔攝）

炎亞綸之前捲入爭議被控偷拍私密片等，去年才挺過官司復出，而日前薩泰爾宣布炎亞綸將參加《炎上》，雖有不少網友看好，但仍有人留言怒批：「現在流行請前科犯上節目？下次是不是要找黃子佼了」、「從陳致遠到炎亞綸，薩泰爾是什麼更生人收留所嗎？」

炎亞綸將在7月參加薩泰爾節目《炎上》。（翻攝自臉書）炎亞綸將在7月參加薩泰爾節目《炎上》。（翻攝自臉書）

炎亞綸坦言要上節目有些忐忑，一直到4月底跟節目對接還在忐忑，還跟製作人深談快40分鐘，期間有哭有笑，對於網友留言看法，炎亞綸停頓許久，認為自己和黃子佼一事不太一樣，「（這題）沒有答案，我覺得我很清楚我是怎麼樣的人，如此就夠了。」也說不擔心網友攻擊，笑說自己已刀槍不入，擁有鋼鐵般的心智，認為這樣型態的節目本來就是用來大開玩笑，只要放開來就會好玩。

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