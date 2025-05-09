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娛樂 日韓

永野芽郁不倫人夫田中圭 肥到兩女星

日媒踢爆田中圭（左）及永野芽郁不倫戀。（翻攝自X）日媒踢爆田中圭（左）及永野芽郁不倫戀。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕25歲日本女星永野芽郁日前爆出和40歲人夫田中圭搞不倫，兩人堅決否認，日媒《週刊文春》罕見兩度爆狠料甚至曝光兩人曖昧對話，狠狠打臉兩人關係。不倫關係曝光後，永野芽郁除了人氣直直落之外，截至昨（8）日已有11家公司將她從廣告、官方網站中移除。

永野芽郁（中）與田中圭（左）因2021年合作電影《接棒家族》（そして、バトンは渡された）相識。（翻攝自X）永野芽郁（中）與田中圭（左）因2021年合作電影《接棒家族》（そして、バトンは渡された）相識。（翻攝自X）

《週刊文春》指出永野芽郁與田中圭因2021年合作電影《接棒家族》（そして、バトンは渡された）相識，據說兩人從2012年9月起開始交往，《週刊文春》也拍到兩人在2012年10月臉靠著臉的照片，並取得永野芽郁用自己的手機拍下兩人擁抱的照片。永野芽郁甚至邀請與她共同演出TBS週日劇《新聞主播》（キャスター）的26歲韓星金武俊到家中作客，引發「雙劈」說法。

相關新聞：永野芽郁否認不倫網不信 社群湧入近萬留言遭慘罵

永野芽郁廣告紛紛遭撤。（翻攝自IG）永野芽郁廣告紛紛遭撤。（翻攝自IG）

除了廣告廠商紛紛撤下永野芽郁的形象照，更抱怨原本看中永野芽郁清純形象和超高人氣，沒想到現在卻形象崩壞，深怕影響到自家品牌。另外，原本在電視劇和電影圈都邀約滿滿的永野芽郁，自從緋聞曝光後，工作也遭到打擊，先前永野芽郁拍攝了三得利的廣告，如今許多人都希望能以吉高由里子取代永野芽郁；另外SK-II也收到消費者表示希望不要再看見永野芽郁出現在廣告中，改由綾瀨遙繼續擔任代言人，消費者甚至還批評「從沒覺得永野芽郁皮膚好，更喜歡綾瀨遙的樣子」。

對此，SK-II表示綾瀨遙依然是產品代言人；三得利方面則遺憾表示吉高由里子合約已經結束，不過隨著要求吉高由里子回歸的呼聲看漲，品牌可能也會將消費者建議納入考慮。

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