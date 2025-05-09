（獨家） 周杰倫出手送暖 江蕙復出倒數2個月真實心聲曝光

周董代言頂級保養品，重要節日時送給二姐。（翻攝自IG）

〔記者張釔泠／台北報導〕母親節將至，與「二姐」江蕙感情甚篤的「周董」周杰倫貼心提早送上母親節的禮物，讓二姐非常感動，曬出頂級保養品組合，直呼：「演唱會只剩下兩個月。真的要好好保養了。」周董完全送到心坎裡。

江蕙開唱倒數，收到周董的禮物覺得貼心。（翻攝自微信朋友圈）

相隔十年，歌迷終於等到「2025江蕙演唱會」，二姐7月11日至26日將在高雄巨蛋開唱，台北小巨蛋則從8月8日至9月1日接續登場，已進入密集籌備階段。二姐今天開心地說：「親愛的天王，今天又送了母親節禮物，揪甘心ㄟ。」不忘喊話「姐愛你喔」，擁有了好心情，又能夠繼續安心準備演唱會。

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去年二姐就已經收到過周董準備的母親節禮物。（資料照，杰威爾提供）

去年二姐就已經收到過周董準備的母親節禮物，當時她笑稱：「收到周弟的豪華禮盒，讚啦！（周杰倫的口頭禪），不過今天是母親節，這...」雖然有點疑惑，不過掩飾不住喜悅：「但還是可以感受到周天王希望姐姐能『青春永駐』是吧？讚啦讚啦！」今年再度收到好禮，由此可見周董在重要節目，絕對不會忘記二姐。

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