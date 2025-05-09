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娛樂 最新消息

不只Energy！五大當紅男團齊聚小巨蛋 驚見菲律賓天團

唱跳男團Energy。（Hit Fm聯播網提供）唱跳男團Energy。（Hit Fm聯播網提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕2025 hito流行音樂獎頒獎典禮6月21日在台北小巨蛋盛大登場，主辦單位公布首波出席名單，包括Energy、FEniX、Ozone、VERA以及菲律賓天團SB19出席，五大當紅偶像男團卡司搶先公開。

Energy去年擔任2024 hito流行音樂獎重量級嘉賓，精心排練帶來「一觸即發電力串燒組曲」，不僅有《Here I Am》首跳，還有引爆E16蹲熱潮的《星期五晚上》，壯觀場面炸裂小巨蛋。

菲律賓天團 SB19。（Hit Fm聯播網提供）菲律賓天團 SB19。（Hit Fm聯播網提供）

目前正在進行的2025 hito流行音樂獎最受歡迎系列票選，Energy入圍最受歡迎組合，粉絲也正在如火如荼動員投票中。聽聞去年演出成收視高點，Energy興奮表示，會以更棒的演出來回饋觀眾，誓言再奪收視高峰。

被譽為「菲律賓音樂王者」的菲律賓唱跳天團SB19，以破億神曲《GENTO》（超越自我）席捲全球。

SB19將於6月29日在台灣Zepp New Taipei舉辦演唱會，門票開賣即銷售一空，他們非常寵愛台灣粉絲，6月21日會提前來台灣參加2025 hito流行音樂獎頒獎典禮。

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