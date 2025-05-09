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娛樂 最新消息

凍齡玉女胖到人生最高峰 辛曉琪出道40年驚人身材曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕凍齡玉女辛曉琪出道40年來，首次舉辦「從你的青春經過-黑膠時代曲」講唱會，她第一次在演唱會得兼顧主持人串場，發揮幽默的說話功力，聊起人生高峰時刻，天后自曝近期體重達人生「高峰」，逗樂滿場聽眾。

非常寵粉的辛曉琪為了歌迷簽名。（雲凱娛樂工作室提供）非常寵粉的辛曉琪為了歌迷簽名。（雲凱娛樂工作室提供）

說唱會主題「從你的青春經過」，彷彿是辛曉琪出道40年來的最好註解，她招認近來胖了一點，然而一雙修長美腿看來仍是保養得宜。

辛曉琪不忘分享，近期迷上「超慢跑」及爬坡走路，「其實我的腿算是遺傳，我爸媽跟哥哥姊姊的腿都是又直又細，加上我前幾年搬家搬到一個小小山坡上，每天幾乎都會走路爬坡運動，另外我也迷上超慢跑，很適合保持身材又能兼顧保養腿，是非常好的運動！」

首次舉辦講唱會，辛曉琪招認沒有打草稿就上陣，起初非常緊張，「後來覺得很多歌迷都認識我很久了，我把他們當老朋友一樣聊天，露出我私下的本性，反而更自然。」更笑說：「我想我說話聊天功力還是可以的。」

辛曉琪首度舉辦講唱會，現場演唱多首歌曲。（雲凱娛樂工作室提供）辛曉琪首度舉辦講唱會，現場演唱多首歌曲。（雲凱娛樂工作室提供）

辛曉琪從歌單到內容親力親為，除了選唱耳熟能詳的招牌曲《味道》、《領悟》，更展現台語歌展現雙聲道功力，應景唱媽祖繞境主題歌《I Promise 我一定會勇敢》。

辛曉琪透露，該曲是許常德當年為2021年大甲媽祖繞境所寫的主題曲，她說：「媽祖遶境的精神很值得學習，就是下定決心為了信念而『走』，我很希望藉由歌曲把這股正能量傳達到全世界，也期盼用這首歌為全世界祈福，大家都能生活平安健康，安居樂業。」

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