晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

丁寧「母胎單身」相親被嫌老 遭酸「妄想談純情戀愛」當場暴走

丁寧在《拜六禮拜》飾演女子母單47年的水電工。（華視、公視台語台提供）丁寧在《拜六禮拜》飾演女子母單47年的水電工。（華視、公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕丁寧在華視、公視台語台輕喜劇《拜六禮拜》與鍾欣凌、孫淑媚飾演閨密，三人在中年時期，各自碰上人生最大的課題。

丁寧（右起）、鍾欣凌、孫淑媚在《拜六禮拜》飾演熟齡閨密。（華視、公視台語台提供）丁寧（右起）、鍾欣凌、孫淑媚在《拜六禮拜》飾演熟齡閨密。（華視、公視台語台提供）

丁寧飾演的女力水電工「世美」，從小跟著爸爸、哥哥在自家水電行工作的她，快要五十歲了卻仍舊母胎單身。為了飾演好水電師傅的角色，丁寧不只要讓言行舉止「MAN一點」，更要挑戰騎檔車。劇中對於感情還有所期待的她，被相親對象挖苦「都50歲了，還在妄想談純情戀愛。」這讓世美不禁對著相親對象的背影大吼：「老娘才47歲！」這個怒吼不只是更正年紀，更是吼出肩負年齡和家庭期望的壓力。

孫淑媚在《拜六禮拜》飾演專演八點檔小三的女演員「蕭如如」。（華視、公視台語台提供）孫淑媚在《拜六禮拜》飾演專演八點檔小三的女演員「蕭如如」。（華視、公視台語台提供）

孫淑媚劇中飾演專演八點檔小三的女演員「蕭如如」，私底下的她卻是個細心又會照顧人的優雅女子。在錯失演出電影、成為影后的機會後，蕭如如決定回到家鄉開一間名為「蕭吧」的小酒吧，透過唱歌喝酒來讓自己放個長假。孫淑媚受訪時談起這個角色讓她有很深的感觸，作為演員「到底是要麵包？還是藝術？」。

孫淑媚在《拜六禮拜》飾演專演八點檔小三的女演員「蕭如如」。（華視、公視台語台提供）孫淑媚在《拜六禮拜》飾演專演八點檔小三的女演員「蕭如如」。（華視、公視台語台提供）

導演杜政哲表示，「對於3位女主角來說，她們剛好在人生的某個階段，開始了一個新的起頭。」對每個人來說，一週中最難熬的一天不盡相同。星期一的無力、星期四的疲憊，甚至連週末，也無法真正讓人放鬆。當生活的壓力無所不在，連「放假」都變成一種奢望，究竟什麼時候才能放假呢？導演杜政哲希望大家不要用每天都在上班的心情去過日子，人生其實可以在某些時候，不管是在感情上或是有不如意的地方，都可以放自己一個假。

丁寧在《拜六禮拜》飾演最MAN水電工「楊世美」。（華視、公視台語台提供）丁寧在《拜六禮拜》飾演最MAN水電工「楊世美」。（華視、公視台語台提供）

《拜六禮拜》集結導演杜政哲，演員鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、李李仁、連晨翔、劉書宏、王品澔、葛丞等卡司，將帶給觀眾笑中帶淚，又心有戚戚焉的最瘋感受。6月8日起，每週日晚間8點於公視台語台、10點於華視主頻道播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中