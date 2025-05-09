丁寧「母胎單身」相親被嫌老 遭酸「妄想談純情戀愛」當場暴走

丁寧在《拜六禮拜》飾演女子母單47年的水電工。（華視、公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕丁寧在華視、公視台語台輕喜劇《拜六禮拜》與鍾欣凌、孫淑媚飾演閨密，三人在中年時期，各自碰上人生最大的課題。

丁寧（右起）、鍾欣凌、孫淑媚在《拜六禮拜》飾演熟齡閨密。（華視、公視台語台提供）

丁寧飾演的女力水電工「世美」，從小跟著爸爸、哥哥在自家水電行工作的她，快要五十歲了卻仍舊母胎單身。為了飾演好水電師傅的角色，丁寧不只要讓言行舉止「MAN一點」，更要挑戰騎檔車。劇中對於感情還有所期待的她，被相親對象挖苦「都50歲了，還在妄想談純情戀愛。」這讓世美不禁對著相親對象的背影大吼：「老娘才47歲！」這個怒吼不只是更正年紀，更是吼出肩負年齡和家庭期望的壓力。

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孫淑媚在《拜六禮拜》飾演專演八點檔小三的女演員「蕭如如」。（華視、公視台語台提供）

孫淑媚劇中飾演專演八點檔小三的女演員「蕭如如」，私底下的她卻是個細心又會照顧人的優雅女子。在錯失演出電影、成為影后的機會後，蕭如如決定回到家鄉開一間名為「蕭吧」的小酒吧，透過唱歌喝酒來讓自己放個長假。孫淑媚受訪時談起這個角色讓她有很深的感觸，作為演員「到底是要麵包？還是藝術？」。

孫淑媚在《拜六禮拜》飾演專演八點檔小三的女演員「蕭如如」。（華視、公視台語台提供）

導演杜政哲表示，「對於3位女主角來說，她們剛好在人生的某個階段，開始了一個新的起頭。」對每個人來說，一週中最難熬的一天不盡相同。星期一的無力、星期四的疲憊，甚至連週末，也無法真正讓人放鬆。當生活的壓力無所不在，連「放假」都變成一種奢望，究竟什麼時候才能放假呢？導演杜政哲希望大家不要用每天都在上班的心情去過日子，人生其實可以在某些時候，不管是在感情上或是有不如意的地方，都可以放自己一個假。

丁寧在《拜六禮拜》飾演最MAN水電工「楊世美」。（華視、公視台語台提供）

《拜六禮拜》集結導演杜政哲，演員鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、李李仁、連晨翔、劉書宏、王品澔、葛丞等卡司，將帶給觀眾笑中帶淚，又心有戚戚焉的最瘋感受。6月8日起，每週日晚間8點於公視台語台、10點於華視主頻道播出。

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