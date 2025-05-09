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李連杰罕PO前妻所生「神秘二女兒」 35歲真實身分曝光

李連杰擁有4個寶貝女兒。（翻攝自微博）李連杰擁有4個寶貝女兒。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「武打巨星」李連杰有過兩段婚姻，與前妻黃秋燕生下李思及李苔蜜2位寶貝女兒，後來與女星利智因戲生情，淨身出戶和黃秋燕離婚，並與利智再育有2個女兒Jane、Jetta。一向保護女兒隱私的李連杰，日前罕見公開與李苔蜜的合照，並透露女兒當了眼科醫生，引起熱議。

李連杰罕曬與李苔蜜合照。（翻攝自微博）李連杰罕曬與李苔蜜合照。（翻攝自微博）

李連杰日前在微博上傳一張照片，可見他坐在椅子上配眼鏡，而一旁在操作機器的長髮女孩，正是他的女兒，文中寫道，「當年讓我炒餅，現在又讓我乖乖坐著，哎，二女兒的話也得聽啊！」這段話一度讓網友誤以為是和現任妻子利智所生的二女兒Jetta。

李連杰曾於2013年發文提及二女兒。（翻攝自微博）李連杰曾於2013年發文提及二女兒。（翻攝自微博）

不過隨即有眼尖網友發現，李連杰文中所提及的「炒餅」，是他曾於2013年發過的貼文，當時他發文表示「二女兒大學畢業了，回到家裡，希望我給他做飯，我只會這一招，蔬菜炒餅」，由於Jetta今年22歲仍在讀大學，所以這位二女兒應該是35歲的李苔蜜。

李連杰依舊保護女兒的隱私，照片中只能見到女兒側身的模樣，完全看不見五官長相，不過仍能感受到氣質出眾。由於李連杰與黃秋燕離婚後，就鮮少關於李思及李苔蜜的消息出現，經常陪他公開現身的都是他與利智所生的2個女兒，如今曬出與李苔蜜的合照，似乎與前妻所生的女兒依舊關係不錯。

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