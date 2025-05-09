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《拜六禮拜》鍾欣凌爆不倫戀！ 嘿咻主管逼問：何時要離婚？

鍾欣凌（右）在《拜六禮拜》與已婚主管林俊逸搞不倫，兩人有火辣滾床戲碼。（華視、公視台語台提供）鍾欣凌（右）在《拜六禮拜》與已婚主管林俊逸搞不倫，兩人有火辣滾床戲碼。（華視、公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕鍾欣凌在華視、公視台語台輕喜劇《拜六禮拜》與丁寧、孫淑媚飾演從學生時期的閨密，三人在中年時期，各自碰上人生最大的課題，透過三位女主角的故事，帶領觀眾好好思考自己的生活，並找到讓自己感到最chill的休假方式。

鍾欣凌（右起）、孫淑媚、丁寧在《拜六禮拜》飾演熟齡閨密。（華視、公視台語台提供）鍾欣凌（右起）、孫淑媚、丁寧在《拜六禮拜》飾演熟齡閨密。（華視、公視台語台提供）

曝光的花絮中，鍾欣凌飾演地方電台主持人，她主持的廣播節目《拜六禮拜》，各種話題葷素不拘，但她卻有著一個無法說出口的秘密，就是與主管的不倫戀。鍾欣凌對角色「瑞秋」的體認：「她就是一個很需要覺得自己是被呵護的人。」她在戲裡除了與主管林俊逸滾床，還會逼問對方：「你什麼時候要離婚？」完全成了劇裡角色最討厭的樣子。

《拜六禮拜》集結導演杜政哲，演員鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、李李仁、連晨翔、劉書宏、王品澔、葛丞等卡司，將帶給觀眾笑中帶淚，又心有戚戚焉的最瘋感受。6月8日起，每週日晚間8點於公視台語台、10點於華視主頻道播出。

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