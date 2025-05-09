苗可麗、胡宇威赴馬來西亞擺攤 ！遇暴雨災情慘況曝

《我們這一攤》赴馬來西亞的擺攤遇下雨。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕三立、華視實境節目《我們這一攤2》由苗可麗、胡宇威、蔡昌憲、禾浩辰與蔡凡熙組成擺攤天團，本週播出他們遠赴馬來西亞，挑戰當地街頭市集，以刈包與麵線征服異國味蕾，展開一場充滿人情與文化碰撞的美食冒險。

此次遠征特別選定節目中最受觀眾喜愛的兩樣人氣餐點「刈包」與「麵線」作為代表台灣出征的主力料理，五位藝人不僅肩負「行銷台灣小吃」的任務，更實際捲起袖子下廚備料、出攤販售，化身最接地氣的美食外交大使。

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在當地，節目團隊獲得馬來西亞藝人謝佳見熱情支援，不僅擔任導遊與翻譯，更大方充當「擺攤工讀生」，協助採買、備料、甚至進廚房幫忙出餐。他更盡地主之誼，第一天便帶藝人們直奔當地經典美食肉骨茶，大啖地道馬式料理，並親自引導團隊前往熟食中心、夜市踩點勘查。

禾浩辰（後排左起）、謝佳見、胡宇威、苗可麗（前排右起）、蔡凡熙、蔡昌憲到馬來西亞擺攤。（三立提供）

胡宇威表示，這是他第一次真正深入馬來西亞街頭文化，「光是吃，就讓我大開眼界。他驚喜分享，不少當地刈包加入炸魚排、生菜等新組合，與台灣印象中的肥肉夾酸菜口味截然不同，而麵線也展現出在地的創意風味。

為了備戰擺攤，藝人們走訪當地傳統市場，學習挑選食材與理解風味偏好。蔡昌憲更親自學習手擀刈包皮，與大廚從一開始的英文雞同鴨講，到最後發現大廚其實會說華語才鬆口氣。

然而擺攤之路並不總是順遂。正當大家備妥食材準備開賣時，天公不作美，夜市現場棚頂突然漏水，導致食材面臨雨淋危機，謝佳見在帳棚下首當其衝被淋，場面一度混亂。藝人們緊急應對、全員上陣護食材，也展現出團隊默契與臨場反應。

這次在八度空間藝人陳慧恬、小玉、謝承偉等人的協助下，節目團隊順利融入當地市場運作，從採買、備料、到販售過程，展現出跨國團隊合作的成果。

藝人們在節目中不再只是「演員」或「明星」，而是親自參與各個環節的實作者與文化推廣者。苗可麗感性表示：「我們每次拍攝都要靠當地朋友幫忙，真的很感謝佳見和團隊，讓我們在異鄉也能安心做出屬於台灣的味道。」

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