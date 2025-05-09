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娛樂 最新消息

隋棠衰捲「宥勝白富美女友」疑雲...最新PO文疑洩心聲

宥勝曾透露在婚前有短暫與老婆慈惠分手，投奔白富美懷抱，該對象被質疑是隋棠（左）。（翻攝自臉書）宥勝曾透露在婚前有短暫與老婆慈惠分手，投奔白富美懷抱，該對象被質疑是隋棠（左）。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人宥勝前年因強制猥褻同公司女員工，遭判8個月徒刑、二審緩刑5年，日前曾嘗試復出但失敗，近日又被傳出與老婆慈惠已經離婚。宥勝早年曾在臉書自爆在結婚前曾與慈惠短暫分手，與另一名「白富美女友」論及婚嫁，後來又回到慈惠身邊，該白富美女友被懷疑是昔緋聞對象隋棠，對此，隋棠也疑似在最新貼文做出回應。

宥勝在多年前曾在臉書寫下婚前情史，他表示無法接受慈惠的不出色外型，被家人異樣眼光看待，他便賭氣與慈惠分手，直接帶另一名白富美回家，沒想到家人仍然以「怎麼會是她」的態度對待白富美，這下他才徹底認清，其實外界眼光並不重要，重要的是自己的內心。

沒想到這篇貼文在宥勝醜聞傳出後又被網友翻出，他也遭到砲轟「真的有夠自以為是欸」、「竟然有臉講篩選結婚對象的過程，他當作在選妃嗎？」，網友也猜測，那位短暫與他交往的白富美有可能會是隋棠。

隋棠曾在被問及宥勝復出一事的看法時，強力譴責過宥勝想復出的心態，認為他應該要好好反省，如今疑針對白富美女有疑雲又做出回應，她在臉書發長文寫下對輿論的看法。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

【隋棠全文】

網路發達，所有人的聲音都有了重量，

被善用的，像和煦的光，被消磨的，是全體的能量。

每個年輕孩子必將流淌於龍蛇雜處的社群洪流中，但這些最在意別人眼光評價、最不明白自己值得被愛、最不相信其實還有選擇的青春正茂的心臟，誰能毫髮無傷。

被敲打在網路上的字句並不混沌，可以是人格最真實、清晰樣貌，要用心看，要深深思考跟感受。

保護好你的心，保護好你的身體。

在網路確實實名制之前，之後。

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