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宋智孝喊第2季當台灣海女 下秒擔憂問：有鯊魚嗎？

宋智孝喊第2季當台灣海女 下秒擔憂問：有鯊魚嗎？宋智孝希望第二季能夠「潛進台灣」，不過前提是沒有鯊魚。（BBC Studios提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕許多海女一輩子只當過海女，一做就是50、60年沒有在退休。宋智孝也有感而發，看到海女們在海裡的喜怒哀樂，自己也會覺得演員這份工作想要做到不能做為止，「我會努力做下去，直到那個瞬間，想要以更好的面貌，把好的心態傳承給後輩。」

宋智孝昨天現身《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》首映會，與觀眾分享拍攝趣事。（BBC Studios提供）宋智孝昨天現身《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》首映會，與觀眾分享拍攝趣事。（BBC Studios提供）

宋智孝擁有許多戲劇作品，在綜藝上表現也相當出色，當出道已經25年，她有感而發，「某個瞬間開始我不是新人，也有年資了，就連導演、演員都比我小，好像沒辦法學到新的東西，只能把現用的東西做活用，我只能做到這樣嗎？我還想再多學、多做新的事物，這次有機會讓我嘗試新的事情，不是在陸地而是在海裡，我想要試試看，才會答應。」宋智孝不倚老賣老，始終保持謙遜態度，希望能有全新的挑戰，繼續學習。

宋智孝昨天現身松仁威秀，為《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》進行宣傳。（BBC Studios提供）宋智孝昨天現身松仁威秀，為《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》進行宣傳。（BBC Studios提供）

最後宋智孝被邀請來台灣拍攝第二季，她很樂意接受挑戰，卻搞笑的問：「有很多海鮮嗎？如果有那就去！」接著又擔心的詢問：「有鯊魚嗎？」沒想到記者竟回應她：「有好吃的鯊魚煙。」讓宋智孝立刻回應：「這不是好不好吃的問題！」笑翻眾人。

《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》將於5月11日起每週日晚間9點在BBC Earth頻道（有線電視18頻道，中華電信MOD 252頻道）播出，並在台灣大哥大MyVideo、HamiVideo同步上架。

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