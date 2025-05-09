我想活下去！宋智孝險窒息又耳鼻爆血：快死了

宋智孝為宣傳《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》來台，親和力十足。（BBC Studios提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕宋智孝來台宣傳實境節目《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》，昨天（8日）接受媒體聯訪，一現身就親切大喊「好久不見」，又開心與大家分享這次拍攝趣事，談到潛水挑戰又直呼「好像快死了」，生動又逗趣的表現，讓現場眾人笑個不停。

宋智孝在節目中成為海女學徒，昨天接受台灣媒體訪問，透露媽媽是游泳選手，阿姨則是海女，對水並不陌生，不過潛水當海女又是另一回事，在沒有氧氣筒的情況下，必須深潛到20公尺的海底，只為採集海產養家活口，維持生計。

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宋智孝在《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》體驗當海女，直呼差點要死了。（BBC Studios提供）

宋智孝體驗當海女，被問到有沒有感覺快要窒息的時候？宋智孝直言：「（當下）好像快死了！」因為專業的海女會算好最後一口氣時間，但她只是個新人，沒辦法算得很準，因此浮出水面時表情都很醜，「當時根本沒辦法想說美不美，看到照片之後覺得完全能看出想要活命時的掙扎。」更自嘲：「大家都說海女是海裡的人魚，我只是海裡的人。」

被問到遭遇最危險的事？宋智孝表示，下水之後以為在同一個地方，但其實會隨著水流漂浮，因此浮球很重要，累了也可以靠著休息，因此它是「大海中唯一的朋友」。而在節目結束後，海女前輩們也製作了3個迷你浮球給她當紀念品，甚至還能招財，目前放在自己、媽媽及弟弟的房間。

除此之外，潛水之後還要面臨水壓的問題，到了一定的深度之後，如果鼻子、耳朵的壓力未獲平衡，很有可能有出血的狀況。至於是否也有出血？宋智孝賣個關子：「看第三集就知道！」似乎確實也遇到了這樣的狀況。

雖然一開始被說無可救藥，還只能拿到25分的成績，不過宋智孝從來沒想過放棄，她稱自己有責任感，將海女文化傳遞出去。雖然在節目錄製結束後，宋智孝尚未再去潛水，不過她稱有了新目標，希望未來也能潛到20公尺的海底。《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》將於5月11日起每週日晚間9點在BBC Earth頻道（有線電視18頻道，中華電信MOD 252頻道）播出，並在台灣大哥大MyVideo、HamiVideo同步上架。

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