被韓援女孩誤傷！一粒現場「痛苦摀鼻」急喊暫停

趙娟週（左）誤傷一粒。（東森超視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳、張立東、風田主持東森超視《女孩好野》第二季，最新一集啦啦隊女孩除了有林襄、一粒、Yuri外，還邀來韓籍外援趙娟週，本身就有運動底子的趙娟週，在節目中與嬌小身型的一粒PK「水上搶襪大賽」，在身高和力氣的懸殊之下，一粒腳上的襪子快被搶奪下來，就在兩人纏鬥之時，趙娟週的手不小心揮到一粒的鼻子，痛得對方立刻停下動作。

Yuri（左起）、張立東、沈玉琳、趙娟週、梁赫群、一粒、林襄及風田。（東森超視提供）

一粒痛苦摀著鼻子，趙娟週嚇壞連忙抱著對方安慰，場外的主持群們也關心起兩人狀況，敬業的一粒比出OK手勢，表示自己可以繼續比賽，但趙娟週卻很擔心，用韓文與場外翻譯表示「是否可以暫停比賽」。

請繼續往下閱讀...

經過製作單位再三確認，兩人依舊把比賽完成，而贏得這場勝利的趙娟週則是「手拿一粒的襪子，不斷做出對不起的姿勢」相當愧疚，製作單位特別在節目尾聲放上漏網畫面，只見一粒鼻子明顯泛紅笑說：「其實有點忘記剛才發生什麼事！」趙娟週則在一旁露出擔憂表情的表示：「有任何問題就打電話給我」，互動相當暖心。

擔任隊友司機的林襄（右）一上車就問「倒車是什麼檔？」讓梁赫群捏一把冷汗。（東森超視提供）

值得一提的是，本集特別來賓邀請到梁赫群擔任「梁PD」，與林襄、風田及一粒同隊，只不過不熟悉開車的風田和林襄，竟把梁赫群搞得很緊張！梁赫群忍不住虧：「其實我緊張的原因是，我上車前，風田還在跟工作人員確認『這邊是煞車、這邊是油門嗎？』」；而原以為換林襄開車會好點時，她竟一上車就問：「欸等一下！倒車是什麼檔？」梁赫群則在副駕露出「我該下車嗎？」的表情，相當爆笑！不僅如此，林襄還在開車途中表示：「我覺得我開車會有路怒症」相當反差。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法