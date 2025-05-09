豆花妹錄影遭要求「自打巴掌」泛淚！王仁甫心疼急救場

〔記者林欣穎／台北報導〕孫協志、王仁甫、許孟哲、「豆花妹」蔡黃汝主持中視《飢餓遊戲》，本週最新一集與來賓潘慧如、楊皓崴、宮美樂、Amanda、大根、柯朋宇等一同到南投溪頭出外景，眾人挑戰腦力與體力的極限遊戲。

「豆花妹」蔡黃汝錄影秒泛淚。（中視提供）

在八點檔飾演夫妻的楊皓崴與宮美樂合體上節目，兩人戲外感情也很好，還會互買點心給對方吃，孫協志一聽打趣地說：「為了戲劇去努力聯繫感情，但如果真的動感情就要控制一下。」

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聊到動感情，Amanda也拍過不少戲，卻仍單身，主持群立馬對她「戀愛開示」，孫協志就提點她：「妳要主動一點。」許孟哲也當起軍師：「妳不能拍戲的時候就端在那裡等人家來問。」但蔡黃汝卻有不同想法：「但我聽說很多男生不喜歡太主動的女生耶」，身為男生的許孟哲一聽秒回「主動要看時機」，不料大根神來一句：「接個床戲不錯啊，整集都是病床的，好舒服哦，躺著賺」。

節目其中一關進行「輪流自打巴掌測分貝」，藝人自呼巴掌，分貝數決定淘汰與否。大根率先上場，毫不猶豫重擊臉頰，「我先開始就起一個標竿，你們後面會很硬。」氣勢頗嚇人。輪到王仁甫時，竟以「打仇人的力道」猛力自拍，痛感讓自己快受不了，他還笑著說：「所以你們知道為什麼我老婆對我那麼好了吧。」

換到蔡黃汝時則遲遲無法下手，許孟哲見狀安慰她：「如果打不下去，妳就輕輕摸一下就好。」好不容易她鼓起勇氣自己摑臉，卻因順口「啊」了一聲怕影響分貝數，讓她氣惱：「那我再打一次。」但眾人見她已經眼眶泛淚都於心不忍，王仁甫立刻跳出來喊話「不用沒關係啦」。而許孟哲為了贏不惜對自己「狠」下毒手，巴掌聲又響又清脆，打完後他一直摸著臉頰，「還好我手夠冰，可以冰敷」。

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