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原班底現身《營業中》！姚元浩吐真心話 郭泓志料理遭打槍

郭泓志（左起）、包偉銘、莎莎、白安、姚元浩。（好看娛樂提供）郭泓志（左起）、包偉銘、莎莎、白安、姚元浩。（好看娛樂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕姚元浩、郭泓志、莎莎、包偉銘、白安錄製《嗨！營業中》第五季，繼始祖成員「鬼鬼」吳映潔驚喜回歸後，新一集再度出現驚喜嘉賓乱彈阿翔，他以一身黑色皮衣墨鏡超帥登場，姚元浩跟乱彈阿翔「浩腳翔起」終於重聚，姚元浩也說出心裡話：「其實一直都在等待翔哥。」

乱彈阿翔（右）驚喜回歸，與姚元浩（中）「浩腳翔起」終於重聚。（好看娛樂提供）乱彈阿翔（右）驚喜回歸，與姚元浩（中）「浩腳翔起」終於重聚。（好看娛樂提供）

本週播出以Rock搖滾形象帥氣回歸登場的乱彈阿翔，一會兒時間就被叫進廚房幫忙煎魚變身Cook廚師，讓他無奈表示：「我才帥一下子而已！」而太久沒進廚房幫忙的乱彈阿翔卻手忙腳亂地把魚煎到「臭火焦」，看到乱彈阿翔變成亂煎阿翔，讓姚元浩忍不住發聲：「翔哥！」乱彈阿翔連忙解釋：「只有一片魚焦掉。」看到夥伴回歸，莎莎詢問乱彈阿翔這麼久沒做菜會不會想念？乱彈阿翔先是「嘿嘿嘿」乾笑數聲，之後則暖心回答：「想念你們啦！」

乱彈阿翔驚喜回歸《嗨！營業中》第五季 。（好看娛樂提供）乱彈阿翔驚喜回歸《嗨！營業中》第五季 。（好看娛樂提供）

此外，籌備多時的「嗨！小吃部」終於迎來開幕大典，無尊再度扮演「珍珍」上場，為開幕帶來一段順口溜表演，店長包偉銘更展現軟Q的筋骨秀出一字馬，慶祝開張大吉，不過小吃部開幕卻是狀況連連，不只乱彈阿翔的魚煎焦了，郭泓志做的春捲則是被乱彈阿翔評論「太衝動了」，因為內餡在油炸時一直向外跑出，郭泓志來檢查也說：「都中空了！」還搞笑自嘲是「強調內餡」。

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