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港星經商失敗欠債！劉德華一句話出手相救

《獵金·遊戲》香港首映會，多年好友鄭則士（左）和劉德華一起同台。（華映娛樂提供）《獵金·遊戲》香港首映會，多年好友鄭則士（左）和劉德華一起同台。（華映娛樂提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由劉德華、歐豪領銜主演的電影《獵金·遊戲》今天（9日）在台上映，劉德華在電影中扮演股市資深的操盤手，時隔5年再度與倪妮合作演出，他表示每次和倪妮合作，都能在其中找到戀愛的感覺，希望之後還有機會再作品中談戀愛。

劉德華出席《獵金·遊戲》香港首映會。（華映娛樂提供）劉德華出席《獵金·遊戲》香港首映會。（華映娛樂提供）

劉德華再度和默契十足的導演邱禮濤合作推出新作《獵金·遊戲》，這回挑戰全新商戰題材，劉德華說：「我們想為觀眾帶來新鮮感，有信心故事可以獲得觀眾的共鳴。」剛好又遇到美國關稅政策影響了全球股市及匯率，世界各地都上演貿易商戰及股災，完全符合現代最熱門的話題。導演邱禮濤說：「了解金融市場已今是現代人生活的一部份。」電影上周在中國上映，目前已累積超過6.2億元台幣的好票房，果然獲得許多觀眾共鳴。

《獵金·遊戲》香港首映會，鄭則士（左起）、劉德華、導演邱禮濤。（華映娛樂提供）《獵金·遊戲》香港首映會，鄭則士（左起）、劉德華、導演邱禮濤。（華映娛樂提供）

劉德華在片中演出股市大師，但現實生活中他坦言對股票一無所知，「在電影裡我很厲害，在現實就不太行，不會炒股票。」他透露自己沒有買過買股票，家中經濟大權交由太太管理，「我現在的收入有一部份會存起來，有一部份會用來投資拍戲。」劉德華為電影接連在北京及香港現身，而香港的首映會上他與多年好友鄭則士（前名為鄭則仕）一同出席，現場眾多劉太太尖叫聲不斷，讓氣氛非常熱烈。

劉德華與鄭則士以往常扮好搭檔，這回反目成仇，在公司互看不順眼，更在會議上吵架翻臉，還越吵越幼稚，戲感十足，也展現好默契。鄭則士多次公開讚美劉德華曾經雪中送炭，借錢讓經商失敗的他還債，更常邀請他演戲，讓他一直有戲拍，「他有情有義，我要跟他學做人！」

劉德華大讚鄭則士永遠都充滿演出熱情，他回憶當年離開電視台的第一部電影便是和他合作，「鄭則士到現在拍戲仍有許多創意，充滿想法，讓現場出現很多火花，這次我們就放開來一起演出，有很意思。」《獵金·遊戲》將於5月9日上映。

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