晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曾莞婷遊歐洲「手機失蹤」！張文綺狂奔急尋傻眼結局曝

張文綺（左起）、曾莞婷、徐凱希在扎格雷布合影。（時代創藝提供）張文綺（左起）、曾莞婷、徐凱希在扎格雷布合影。（時代創藝提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕徐凱希與張文綺日前各自帶著家人共同前往克羅埃西亞旅行，對凱希來說是「人生第一次和爸爸出國」，對文綺來說則是「首次獨自帶媽媽飛去歐洲」，飛行時間就要將近18小時，行程緊湊、橫跨四國，是趟很精實的旅行，每人旅費約12萬，文綺在出發前都有問過身邊的朋友要不要一起去玩，最後曾莞婷也加入這一趟歐洲之旅，既是姊妹旅行也是家庭小旅行。

徐凱希笑說，跟團的好處就是吃飯跟移動都不用自己思考，每天生活和飲食都照行程走相當規律，自己竟然還胖了一點，張文綺則自嘲：「我算是主招，所以壓力有點大，總覺得我要照顧好她們，像是半個小導遊一樣。」

張文綺說有次徐凱希吃飯時不小心把圍巾遺留在餐廳，要回遊覽車時才驚覺不見，還是張文綺飛奔回去拿，張文綺還提到最後一天在維也納幫曾莞婷拍完美照後，走了一段路後曾莞婷才發現手機遺失，張文綺再度開啟「狂奔模式」四處尋找，「結果……居然是在我褲子口袋！」，雖然是自己搞的烏龍，但張文綺說：「他們兩個都讓我在旅行中狂奔，運動量真的很夠。」

徐凱希與爸爸在蒙特內哥羅合照。（時代創藝提供）徐凱希與爸爸在蒙特內哥羅合照。（時代創藝提供）

徐凱希也分享了這次旅程中對父親的新認識，提到爸爸過去曾是柏克萊大學的公費留學生，英文流利，甚至能與當地導遊暢聊。她打趣說：「這次才發現我爸話很多！有天我們去一個古城咖啡廳，店老闆點餐時一直說我很漂亮，我回到座位後我爸就跟老闆聊起來，聊超多，我完全插不上話欸！」

張文綺與媽媽在維也納合照。（時代創藝提供）張文綺與媽媽在維也納合照。（時代創藝提供）

旅途中，張文綺除了張羅媽媽大小需求，白天幫忙拍照晚上幫忙按摩、負責提拿戰利品，展現滿滿孝心。徐凱希則在爸爸鼓勵下，克服「省錢魔人」心態，首次在歐洲購入香奈兒包，凱希驚訝地說：「我爸說喜歡就買，我沒想到我爸對精品這麼開明。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中