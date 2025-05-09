曾莞婷遊歐洲「手機失蹤」！張文綺狂奔急尋傻眼結局曝

張文綺（左起）、曾莞婷、徐凱希在扎格雷布合影。（時代創藝提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕徐凱希與張文綺日前各自帶著家人共同前往克羅埃西亞旅行，對凱希來說是「人生第一次和爸爸出國」，對文綺來說則是「首次獨自帶媽媽飛去歐洲」，飛行時間就要將近18小時，行程緊湊、橫跨四國，是趟很精實的旅行，每人旅費約12萬，文綺在出發前都有問過身邊的朋友要不要一起去玩，最後曾莞婷也加入這一趟歐洲之旅，既是姊妹旅行也是家庭小旅行。

徐凱希笑說，跟團的好處就是吃飯跟移動都不用自己思考，每天生活和飲食都照行程走相當規律，自己竟然還胖了一點，張文綺則自嘲：「我算是主招，所以壓力有點大，總覺得我要照顧好她們，像是半個小導遊一樣。」

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張文綺說有次徐凱希吃飯時不小心把圍巾遺留在餐廳，要回遊覽車時才驚覺不見，還是張文綺飛奔回去拿，張文綺還提到最後一天在維也納幫曾莞婷拍完美照後，走了一段路後曾莞婷才發現手機遺失，張文綺再度開啟「狂奔模式」四處尋找，「結果……居然是在我褲子口袋！」，雖然是自己搞的烏龍，但張文綺說：「他們兩個都讓我在旅行中狂奔，運動量真的很夠。」

徐凱希與爸爸在蒙特內哥羅合照。（時代創藝提供）

徐凱希也分享了這次旅程中對父親的新認識，提到爸爸過去曾是柏克萊大學的公費留學生，英文流利，甚至能與當地導遊暢聊。她打趣說：「這次才發現我爸話很多！有天我們去一個古城咖啡廳，店老闆點餐時一直說我很漂亮，我回到座位後我爸就跟老闆聊起來，聊超多，我完全插不上話欸！」

張文綺與媽媽在維也納合照。（時代創藝提供）

旅途中，張文綺除了張羅媽媽大小需求，白天幫忙拍照晚上幫忙按摩、負責提拿戰利品，展現滿滿孝心。徐凱希則在爸爸鼓勵下，克服「省錢魔人」心態，首次在歐洲購入香奈兒包，凱希驚訝地說：「我爸說喜歡就買，我沒想到我爸對精品這麼開明。」

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