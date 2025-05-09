呂秋遠被爆與實習律師有私生子 陽明交大法學院長：這真的不是私事

知名網紅律師呂秋遠近日爆出私生子風波，並遭生母爆料，指控呂秋遠不但逼迫她墮胎，還指稱「這是受精卵」，引發外界熱議。（資料照）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名網紅律師呂秋遠近日爆出私生子風波，並遭生母爆料，指控呂秋遠不但逼迫她墮胎，還指稱「這是受精卵」，引發外界熱議。國立陽明交通大學科技法律學院院長陳鋕雄昨深夜則發文指出，「這真的不是私事」、「實習律師遇到性騷擾無法反抗，這樣的制度要如何培養捍衛正義的法律人？」

知名律師呂秋遠近日爆出私生子風波，他日前雖發文低調承認，但也強調這是私事，呼籲大家不要關注他的隱私。但後續有其他律師爆料，指女方是呂秋遠事務所的學習律師，網路上近日也持續傳出，生母控訴呂秋遠不但逼迫她墮胎，還指稱「這個受精卵，對不起，它不是小孩……我對它完全沒有感情。」相關說法引發外界陸續發聲抨擊呂秋遠。

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國立陽明交通大學科技法律學院院長陳鋕雄昨深夜則在臉書發文表示，他與呂秋遠素不相識，也沒有恩怨，「但必須說，這真的不是私事。」

陳鋕雄指出，由於執業前的實習制度是我國法律證照專業教育中很弱的一環，也是比較法學上幾乎沒人研究的領域，「實習律師遇到性騷擾無法反抗，這樣的制度要如何培養捍衛正義的法律人？」

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