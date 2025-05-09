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離婚3年踢爆《棒棒堂》前夫家暴！「分手妹」再發聲：整天都在哭

「分手妹」陳佩佩離婚3年後，挺身踢爆前夫「拿鐵」許豪恩曾對她家暴。（翻攝自臉書）「分手妹」陳佩佩離婚3年後，挺身踢爆前夫「拿鐵」許豪恩曾對她家暴。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「分手妹」陳佩佩2022年與前《模范棒棒堂》成員「拿鐵」許豪恩離婚，近日公開指控前夫對她家暴，不僅持保溫瓶打她手臂，甚至沉迷於投資股票等失常行徑，事隔3年揭露婚姻期間的痛苦。隨著挺身為自己發聲，陳佩佩昨（8日）再度吐露心緒，更坦言「整天都在哭！」令粉絲不捨。

陳佩佩昨日進一步吐露內心傷痕，坦言多年來總覺得自己在演藝圈格格不入，始終與人保持距離，認為自己只應帶來歡樂，不該將負面情緒攤在陽光下。陳佩佩坦言，正是因為這份壓抑讓她遲遲不敢說出真相，然而這次為自己挺身後卻意外收到數百則的暖心留言，她因此深受感動。

過去曾受到網友批評「影片愛拍不拍」、「耍大牌」，陳佩佩感性表示如今這些人卻回頭留言道歉，此情此景讓她倍感溫暖，「原來非親非故的人也會願意鼓勵我。」陳佩佩坦言，看著留言淚流不止，「有一種，好像我真的不是一個人的感覺。」

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