新任教宗出爐！電影《秘密會議》是真的 133主教有人投票前先看片

《秘密會議》榮獲奧斯卡最佳影片、最佳男主角等8項提名。（傳影提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕梵蒂岡西斯汀教堂在台灣時間9日凌晨終於冒出白煙，天主教樞機主教團選出新任教宗，美國籍的普瑞弗斯特成為第267任教宗。不過據外媒報導，原來在投票之前，有不少主教是透過電影來學習。

由雷夫范恩斯主演的電影《秘密會議》在今年上映，該片讓人一窺教宗選舉背後的機制，沒想到在此次教宗選舉中竟被當成教材。根據《POLITICO》6日的報導，一名神職人員證實，這些擁有投票資格的133位樞機主教當中，有些人已經在電影院看過《秘密會議》，且進一步指出，就連主教們都覺得《秘密會議》十分準確，像是片中許多樞機主教都來自比較小且常被忽視的教區，這一點也與現實相同。

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參考電影來投票雖然聽起來有點荒謬，不過報導中指出，由於目前大部分的樞機主教都是由前任教宗方濟各所任命，因此沒有參加過「秘密會議」也就是教宗選舉會議並不意外。《秘密會議》現正熱映中。

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