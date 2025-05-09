可惡想抱！《星際寶貝：史迪奇》曝超萌海報 預售開賣搶限量鑰匙圈

《星際寶貝：史迪奇》全新中文版海報，萌爆的史迪奇讓人忍不住想抱抱。（迪士尼提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼經典科幻動畫真人版《星際寶貝：史迪奇》昨（8）日曝光全新中文海報，莉蘿抱著史迪奇的可愛模樣萌爆粉絲，寫實版的史迪奇更讓人忍不住想抱抱！此外，電影也公開首支電影片段，史迪奇超調皮可愛的模樣惡搞莉蘿，讓影迷先睹為快。

該片預售票也已於昨天正式於全台影城正式開賣，不僅奉上超萌史迪奇鑰匙圈，更有包括生氣、開心和跳草裙舞三種款式、令人愛不釋手、面臨選擇困難症，影迷只好多買幾張直到搜集全套為止，史迪奇魅力無法擋！

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《星際寶貝：史迪奇》已於全台預售開賣。（迪士尼提供）

除了史上頭一遭變成「真人」、又成新世代最潮萌寵的可愛毛絨絨史迪奇，真人版小女孩主角莉蘿也簡直活生生從動畫原版裡跑出來，與逃亡誤闖地球的史迪奇成為死黨知己，兩人證明「無論你是誰，都能被接納」，以及「每個人都需要療癒夥伴」的感人至理，再度全面引爆史迪奇狂潮，即將席捲全球！《星際寶貝：史迪奇》將於5月22日在台上映。

《星際寶貝：史迪奇》電影片段搶先看「打水戰」篇：

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