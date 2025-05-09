晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

可惡想抱！《星際寶貝：史迪奇》曝超萌海報 預售開賣搶限量鑰匙圈

《星際寶貝：史迪奇》全新中文版海報，萌爆的史迪奇讓人忍不住想抱抱。（迪士尼提供）《星際寶貝：史迪奇》全新中文版海報，萌爆的史迪奇讓人忍不住想抱抱。（迪士尼提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼經典科幻動畫真人版《星際寶貝：史迪奇》昨（8）日曝光全新中文海報，莉蘿抱著史迪奇的可愛模樣萌爆粉絲，寫實版的史迪奇更讓人忍不住想抱抱！此外，電影也公開首支電影片段，史迪奇超調皮可愛的模樣惡搞莉蘿，讓影迷先睹為快。

該片預售票也已於昨天正式於全台影城正式開賣，不僅奉上超萌史迪奇鑰匙圈，更有包括生氣、開心和跳草裙舞三種款式、令人愛不釋手、面臨選擇困難症，影迷只好多買幾張直到搜集全套為止，史迪奇魅力無法擋！

《星際寶貝：史迪奇》已於全台預售開賣。（迪士尼提供）《星際寶貝：史迪奇》已於全台預售開賣。（迪士尼提供）

除了史上頭一遭變成「真人」、又成新世代最潮萌寵的可愛毛絨絨史迪奇，真人版小女孩主角莉蘿也簡直活生生從動畫原版裡跑出來，與逃亡誤闖地球的史迪奇成為死黨知己，兩人證明「無論你是誰，都能被接納」，以及「每個人都需要療癒夥伴」的感人至理，再度全面引爆史迪奇狂潮，即將席捲全球！《星際寶貝：史迪奇》將於5月22日在台上映。

《星際寶貝：史迪奇》電影片段搶先看「打水戰」篇：

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中