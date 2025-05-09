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娛樂 最新消息

舒淇有望搶影后！新片《狂野時代》最後一刻殺進坎城

胡御柔／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由舒淇、易烊千璽主演的電影《狂野時代》（Resurrection）成功殺進坎城，獲選第78屆坎城影展主競賽單元，該片由中國導演畢贛執導，早在上週就出現在坎城官網，卻突然消失，如今消息已經獲得證實，而舒淇也有望與各國女演員搶奪影后寶座。

舒淇有望搶奪坎城影后寶座。（資料照；美聯社）舒淇有望搶奪坎城影后寶座。（資料照；美聯社）

中國導演畢贛曾以《路邊野餐》（2015）獲得金馬獎最佳新導演，他執導的電影《狂野時代》在最後一刻殺入坎城主競賽單元，這是畢贛繼2018年的《地球最後的夜晚》（Long Day’s Journey Into Night），相隔7年再次獲得獲得坎城青睞。該片是一部科幻電影，目前已知故事設定在人類失去做夢能力的世界當中，演員為舒淇、易烊千璽、趙又廷等，3人皆在微博上發文，寫著「銀幕見」。

《狂野時代》在微博宣布入選坎城影展的消息。（翻攝自微博）《狂野時代》在微博宣布入選坎城影展的消息。（翻攝自微博）

至於先前為何於坎城官網出現，又突然下架？網友議論紛紛，網傳《狂野時代》在4月8日才殺青，極有可能是瘋狂趕工，先報名坎城再申請「龍標」（中國電影放映許可證），結果龍標沒過才下架，不過也有說法指出，在短短一個月內，中國廣電局就批准了龍標，恐怕是特例，一路開了「綠燈」，不過上述說法的真實性都有待確認。

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