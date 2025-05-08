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日韓樂團接力！ADOY為台粉規格升級 MY FIRST STORY唱進南港

ADOY（左）、MY FIRST STORY。（和協整合行銷提供、翻攝自X）ADOY（左）、MY FIRST STORY。（和協整合行銷提供、翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日韓樂團接連來台！韓國夢幻系樂團ADOY於7月13日在Legacy TERA開唱，而日本人氣搖滾樂團MY FIRST STORY則將在8月9日於南港展覽館舉行亞洲巡迴演唱會台北站。

ADOY曾獲得2019年首爾音樂大賞評審特別獎，他們將於7月13日重返台北，舉辦全新巡演專場《Drive Vol. 2》，五度來台開唱的他們特別選在台北指標性表演場館Legacy TERA開唱，演出內容上除了延續樂團一貫的夢幻氣質與兜風主題，在內容上更為了台粉將演唱會規格升級，並以三大演出亮點，包括「未曾現場演出曲目」、「大幅改編作品」與「首次曝光的全新現場編制」，帶來與以往截然不同的演出面貌，邀請樂迷一同進入層層遞進的音樂旅程。

ADOY。（友善的狗文化活動股份有限公司提供）ADOY。（友善的狗文化活動股份有限公司提供）

ADOY成軍於首爾，自2017年以EP《CATNIP》正式出道後，即憑藉獨特的Dream pop、Synth-pop與 Indie rock曲風在韓國與海外樂迷間建立高人氣。樂團以細膩情緒與節奏律動交織的聲音質地廣受好評，代表作包括《Laika》、《Grace》、《Wonder》、《Baby》等，屢屢於各大演出現場掀起合唱浪潮。

《Drive Vol. 2》作為2019年《Drive Vol. 1》演出的延續，營造出「從都市出發，奔向雲端」的旅程感。本次演出特別選曲過去從未在現場演出的作品，並針對經典曲目進行現場編曲重製，無論是聲響層次、合成器運用或節奏走向皆不同於錄音室版本，在熟悉中創造意想不到的現場驚喜。

ADOY此次亦將帶來歷來首次曝光的全新編制演出，邀請新的Session樂手加入巡演陣容。此次台北場將成為全亞洲首批觀眾可親眼見證此全新配置的機會，也為演出增添更多未曾體驗的聲音可能。

ADOY。（友善的狗文化活動股份有限公司提供）ADOY。（友善的狗文化活動股份有限公司提供）

ADOY的音樂自帶影像感與敘事性，不僅受到音樂圈青睞，也跨界受到影視產業與主流藝人的關注。其2023年單曲《Wonder》便被收錄為韓劇《我的完美秘書》插曲，搭配劇中角色深夜兜風的片段播出，在劇迷與樂迷間皆獲得熱烈迴響。

此外，TXT成員杋圭曾於節目與採訪中多次提及ADOY為其私下常聽的樂團之一，雙方更互翻彼此作品，成為少數能跨界對話的音樂案例。ADOY《Drive Vol. 2》Live in Taipei 2025已經於KKTIX、全家便利商店 FamiPort開賣，詳情請洽友善的狗文化活動股份有限公司。

MY FIRST STORY繼上半年展開樂團史上最大規模的日本巡演「MY FIRST STORY FLEX TO THE MAX TOUR 2025」後，即將於5月24日起展開出道以來首次亞洲巡迴演唱會，台北站也正式確定將於8月9日在台北南港展覽館舉行。

MY FIRST STORY。（和協整合行銷提供）MY FIRST STORY。（和協整合行銷提供）

MY FIRST STORY於2011年夏天在東京澀谷結成，隔年4月推出首張同名專輯《MY FIRST STORY》正式出道，多年來唱遍日本各大舞台，累積無數人氣與實力，圈內好友更是不計其數。去年與HYDE合作的動畫《鬼滅之刃 柱稽古篇》片頭曲《夢幻》，在Billboard JAPAN排行榜上的累計串流播放次數突破1億，成為繼《I’m a mess》（累積突破3億）後，第2首破億歌曲，實力獲得肯定，晉升為「億級樂團」。

MY FIRST STORY的亞洲巡演將於首爾揭開序幕，陸續巡迴曼谷、新加坡、馬尼拉、雅加達上海及台北等亞洲七大城市，之後再回到日本舉辦多場演出，預計一路唱到10月。

「MY FIRST STORY ASIA TOUR 2025 at Taipei」將於8月9日在台北南港展覽館登場，票價為新台幣5200元、4200元及3800元三種，將於5月20日上午11:00透過年代售票系統全面開賣，更多詳情請鎖定主辦單位與協整合行銷官方社群專頁。

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