晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

詹懷雲《有病》票房破5400萬！母親節寫信給媽：挺我做喜歡的事

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《有病才會喜歡你》與中華郵政聯名，跨界推出活動，詹懷雲、江齊及劉修甫今天（8日）出席記者會，提到即將到來的母親節，詹懷雲決定要買明信片給媽媽，感謝媽媽一直支持他做喜歡的事情。江齊也是節慶會寫卡片的人，認為手寫更有溫度，劉修甫則是寫信與爸爸和解。

劉修甫在《有病才會喜歡你》中飾演愛而不得的學弟陳立，被認為是電影中最被同情的一角。（紅杉娛樂提供）劉修甫在《有病才會喜歡你》中飾演愛而不得的學弟陳立，被認為是電影中最被同情的一角。（紅杉娛樂提供）

《有病才會喜歡你》票房突破5400萬，眾人最近勤跑映後座談，詹懷雲表示，很感動收到粉絲的信件、卡片，百白則是收到病友的來信，「她跟我說她帶弟弟（病友）去看了這部電影之後，她的弟弟非常的感動、覺得有被撫慰到，讓他可以在自己對抗疾病 的時候，擁有更多的勇氣，很期待可以度過這個難關。」她意識到創作也能默默鼓勵到人，覺得正在做一件很有價值的事。

江齊在《有病才會喜歡你》中飾演的葉子一角。（紅杉娛樂提供）江齊在《有病才會喜歡你》中飾演的葉子一角。（紅杉娛樂提供）

被問到會寫卡片或寫信給家人嗎？江齊表示：「我幾乎每一年都會寫，就是母親節或生日都會，我其實還滿愛寫卡片的，因為我覺得手寫比起簡訊還更有溫度。內容大部分都是感謝，謝謝媽媽一直容忍、包容我，也謝謝家人的鼓勵並且讓我做我自己喜歡做的事情。」劉修甫則是在很小的時候有寫信給爸爸，「因為跟他吵架，所以寫了一大篇跟他說我 要改進什麼地方，現在因為已經長大了，所以能比較理解爸爸過去的辛苦，很 感謝他們從小撫養我們長大。」

周日就是母親節，詹懷雲計畫與家人吃飯，或者在家切母親節蛋糕，今年還會寫封信給媽媽，「內容的話一定是感謝，謝謝家裡的支持，一直以來都給我很大的鼓勵，媽媽一直在支持我去做我喜歡的事情。」

詹懷雲今出席《有病才會喜歡你》與中華郵政聯名記者會。（紅杉娛樂提供）詹懷雲今出席《有病才會喜歡你》與中華郵政聯名記者會。（紅杉娛樂提供）

最近在練習吃素的百白，表示想推薦蔬食餐廳給媽媽，「結果我媽就說不要花錢啊，那不 然買個花或是蛋糕，媽媽也說不要，最後我就跟她開玩笑說那還是我買一件性感睡衣給你，我們家就是比較喜歡這樣開玩笑。」

被問到票房若是破億會做什麼回饋粉絲？百白笑說，「我個人的話呢，是會去綠島穿比基尼，但其實是不可能的，因為沒有穿潛水衣的話，水底溫度很低，所以就穿在裡面。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中