詹懷雲《有病》票房破5400萬！母親節寫信給媽：挺我做喜歡的事

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《有病才會喜歡你》與中華郵政聯名，跨界推出活動，詹懷雲、江齊及劉修甫今天（8日）出席記者會，提到即將到來的母親節，詹懷雲決定要買明信片給媽媽，感謝媽媽一直支持他做喜歡的事情。江齊也是節慶會寫卡片的人，認為手寫更有溫度，劉修甫則是寫信與爸爸和解。

劉修甫在《有病才會喜歡你》中飾演愛而不得的學弟陳立，被認為是電影中最被同情的一角。（紅杉娛樂提供）

《有病才會喜歡你》票房突破5400萬，眾人最近勤跑映後座談，詹懷雲表示，很感動收到粉絲的信件、卡片，百白則是收到病友的來信，「她跟我說她帶弟弟（病友）去看了這部電影之後，她的弟弟非常的感動、覺得有被撫慰到，讓他可以在自己對抗疾病 的時候，擁有更多的勇氣，很期待可以度過這個難關。」她意識到創作也能默默鼓勵到人，覺得正在做一件很有價值的事。

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江齊在《有病才會喜歡你》中飾演的葉子一角。（紅杉娛樂提供）

被問到會寫卡片或寫信給家人嗎？江齊表示：「我幾乎每一年都會寫，就是母親節或生日都會，我其實還滿愛寫卡片的，因為我覺得手寫比起簡訊還更有溫度。內容大部分都是感謝，謝謝媽媽一直容忍、包容我，也謝謝家人的鼓勵並且讓我做我自己喜歡做的事情。」劉修甫則是在很小的時候有寫信給爸爸，「因為跟他吵架，所以寫了一大篇跟他說我 要改進什麼地方，現在因為已經長大了，所以能比較理解爸爸過去的辛苦，很 感謝他們從小撫養我們長大。」

周日就是母親節，詹懷雲計畫與家人吃飯，或者在家切母親節蛋糕，今年還會寫封信給媽媽，「內容的話一定是感謝，謝謝家裡的支持，一直以來都給我很大的鼓勵，媽媽一直在支持我去做我喜歡的事情。」

詹懷雲今出席《有病才會喜歡你》與中華郵政聯名記者會。（紅杉娛樂提供）

最近在練習吃素的百白，表示想推薦蔬食餐廳給媽媽，「結果我媽就說不要花錢啊，那不 然買個花或是蛋糕，媽媽也說不要，最後我就跟她開玩笑說那還是我買一件性感睡衣給你，我們家就是比較喜歡這樣開玩笑。」

被問到票房若是破億會做什麼回饋粉絲？百白笑說，「我個人的話呢，是會去綠島穿比基尼，但其實是不可能的，因為沒有穿潛水衣的話，水底溫度很低，所以就穿在裡面。」

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