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娛樂 最新消息

熬過愛妻3度流產！男星結婚10週年迎打擊「證實罹甲狀腺癌」

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓國明星夫妻陳泰賢和朴詩恩今年迎來結婚10週年，不過一路走來相當不易，2022年的年初才宣布懷孕好消息，豈料胎兒卻在預產期前20日發現沒了心跳，當時的悲痛遭遇已是朴詩恩第3次流產。沒想到，夫妻倆命運多舛，陳泰賢近日證實自己罹患甲狀腺癌。

陳泰賢（左）才陪愛妻朴詩恩熬過3度流產，如今遭診斷出罹患甲狀腺癌。（翻攝自IG）陳泰賢（左）才陪愛妻朴詩恩熬過3度流產，如今遭診斷出罹患甲狀腺癌。（翻攝自IG）

陳泰賢近日證實罹患甲狀腺癌，坦言目前正在準備接受手術，「可能是因為太突然，真的有點不知所措，也很有壓力，但多虧妻子的支持與安慰，我會努力度過這一切。」他透露夫妻倆4月一同接受健康檢查，朴詩恩的健康狀態一切正常，自己則遭診斷出罹患甲狀腺癌，所幸腫瘤發現得早且體積不大，為避免繼續擴散決定接受手術，粉絲們也紛紛為經歷無數波折的夫妻倆祈福打氣。

事實上，陳泰賢與朴詩恩婚後努力求子，2020年初次懷孕隔年初不幸流產；朴詩恩同年3月再度懷孕，卻又於短短2個月內失去胎兒；2022年，朴詩恩開心宣布3度懷孕，粉絲們更熱情送上嬰兒衣物與祝福，沒想到胎兒卻在預產期前20天沒了心跳，如今又傳出罹癌消息，讓外界感嘆命運實在太殘酷。

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