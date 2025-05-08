楊繡惠60年首登龜山島 開轟阿翔「通告咖騙通告」

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視、八大聯合製播的《綜藝新時代》迎來全新改版，節目不僅延續過往「職人精神」的核心理念，深入介紹各行各業職人，也升級規劃走遍全台368鄉鎮，發掘在地農漁產業、文化人物、特色美食與風景，讓觀眾更認識台灣。

阿翔、籃籃、楊繡惠以及來賓王瞳來到宜蘭頭城。（民視提供）

改版後首集，主持人阿翔、籃籃、楊繡惠攜手嘉賓王瞳走訪宜蘭頭城，展開一段笑料不斷的探索之旅。節目一開始，四人搭乘敞篷吉普車現身頭城車站，展開熱鬧遊街。雖然天氣炎熱，但主持群與沿途民眾熱情互動，氣氛熱烈。

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首站造訪全台最東邊的「百貨公司」——龜山島。由船長吳睿祥帶路，他笑稱此地為「龜山島精品百貨」，販售全是「大牌商品」。登島後一行人走進遊客中心，發現冰箱內滿是知名飲料與茶葉蛋，讓主持群當場笑翻。原來這裡由唯一櫃姐阿珍負責經營，不僅每日需搭船上下班，遇上風浪還可能得搭救難艇撤離。

阿翔、籃籃、楊繡惠化身地區推廣大使，搭吉普車現身頭城熱情遊街。（民視提供）

對主持群來說，這是人生第一次踏上龜山島，就連身為宜蘭人的楊繡惠也坦言「60年來頭一次上島」。島上除了保留完整的自然景觀，還設有廟宇與學校。阿翔還突發奇想，號召籃籃、楊繡惠與王瞳模仿烏龜趴地合照，笑聲不絕於耳。

接著眾人前往「神明的飛機場」，由飛行傘教練吳啟東分享傳奇故事。他透露12年前外澳接天宮玄天上帝降駕，並透過擲筊指示「要搭飛行傘」顯靈。雖天氣不佳，卻在起飛瞬間出現曙光，成功讓神尊降落會合其他神明。阿翔忍不住問：「是波音321還是777？」吳教練笑答：「沒有啦，是38平方米的飛行傘！」

阿翔挑戰飛行傘，手握「吉伊卡哇」當護身符。（民視提供）

在體驗飛行前，主持群紛紛拿出事先準備好的護身符和吉祥物，阿翔突然掏出「吉伊卡哇」的玩偶，表示：「當家裡3個小朋友吵鬧時，只要拿出吉伊卡哇，就可以安撫小孩，所以這是我心裡的神。」籃籃說阿翔的吉祥物太過牽強，楊繡惠更吐槽：「如果這是通告咖，就是騙通告的。」籃籃則拿出大谷翔平立牌，直呼大谷翔平就是她的神。

王瞳身為這次嘉賓，她將初次體驗飛行傘，由於名額有限，最終王瞳選擇阿翔一同體驗空中翱翔，高空俯瞰山景海景一覽無遺，幸運時還能看見火車從腳下經過，第一次的飛行體驗也讓王瞳直呼「超好玩！」

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