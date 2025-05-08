「日版彭于晏」剷肉70公斤又復胖 網友驚呼：更帥

日本網紅Ruibosu減肥前（左）體重近140公斤，後減成68公斤。（本報合成圖，翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本網紅Ruibosu在全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐期間，躲在家裡狂剷肉，身高170公分的他硬生生把體重從逼近140公斤減到68公斤。等於足足減掉70多公斤，瘦下來的他五官立體鮮明，神似男星彭于晏。

成功剷肉70公斤後的Ruibosu。（翻攝自X）

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濃顏系的Ruibosu瘦下來之後，簡直就是「日版彭于晏」，他也將這段減肥過程放在YouTube頻道上和大家分享，影片吸引超過1200萬次觀看。不過，今（8）日Ruibosu再度公開自己的體重，卻突破90公斤，不過，這次他不是「胖」而是變「壯」。

Ruibosu現在體重雖然破90公斤，但是卻變成了肌肉男。（翻攝自X）

Ruibosu公開自己的體脂檢測結果，雖然體重上升，但經過近年重訓，肌肉增加許多。他公布自己肌肉量高達66.8公斤，體脂僅19.8公斤，且根據他曝光的照片，看起來更像是位「健美先生」而不是肥宅。

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不過網友意見各有不同，有人覺得他健身之後的樣子看起來像超人特攻隊裡的爸爸，也有人覺得這樣肌肉太大有點可怕，覺得還是之前68公斤好看，無論如何，目前的他非常健康，讓許多網友也開始著手運動。

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