天王竟是香燈腳！任賢齊熱情接駕「感謝媽祖」驚喜現身超興奮

〔記者邱奕欽／台北報導〕白沙屯媽祖10天9夜徒步進香持續展開，隊伍昨（7日）隨神轎回鑾北返途中，路線意外左轉進入彰化田中，驚喜的是身為田中子弟的任賢齊也擠進人潮之中，在如願親睹「粉紅超跑」後，天王瞬間成了小粉絲興奮歡呼「感謝媽祖來我們田中小鎮！」更親切與香燈腳合影，畫面溫馨感人。

任賢齊（黃衣）化身媽祖小粉絲與香燈腳開心合影。（翻攝自Threads）

任賢齊曾在2013年自掏千萬拍攝大甲媽祖遶境紀錄片，他表示「白沙屯媽祖進香」早是口袋拍攝名單之一，因鑾轎路線隨機、難以掌握因此始終未能如願。此次任賢齊為田中馬拉松紀錄片返鄉，巧遇媽祖聖駕親臨田中，讓他忍不住坦言「我把攝製組丟著就跑來了！」語氣中滿是敬仰與驚喜。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：眾人苦求白沙屯媽祖做「這」事 謝忻隨隊進香直呼幸運

任賢齊貴為天王仍始終關心家鄉發展，不僅是田中馬拉松的永久顧問，更多次邀請歌手為活動站台，他也因返鄉時常被攤販熱情招待，因此自嘲「我好像是惡霸！」不過親民的作風讓他在田中人氣爆棚，這回更成為「媽祖小粉絲」與信徒一同擠在隊伍中熱情接駕，別具意義讓他開心直喊「感謝媽祖來我們田中小鎮！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法