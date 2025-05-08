宋智孝現身信義區沒被認出！激動對台粉大喊：為什麼啊

宋智孝今天身穿白色禮服，活力滿滿向台灣粉絲打招呼。（記者胡舜翔攝）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕宋智孝暌違7年半很開心再次來台，今天（8日）出席實境節目《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》的首映會，此行工作之餘，不但到信義區的露天餐廳用餐，還希望能夠品嘗火鍋。不過她笑說沒被認出來，自嘲「我可能沒化妝吧」。

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宋智孝在節目中挑戰當韓國海女，必須在短短一個月內彌補30年的磨練差距，因此受到了嚴格的訓練。她分享，小時候住在海邊，去游泳、下水都不是大問題，但潛水卻另當別論，十分困難，且要向外界傳達海女文化，也不是簡單的事。

宋智孝用中文大喊「好久不見」，開心能藉此機會來到台灣。（記者胡舜翔攝）

在體驗的過程中，海女們沒有把她當作「藝人宋智孝」，而是把她當成「普通人宋智孝」，海女們雖然不擅長表達，不過一些小舉動讓宋智孝心很暖，「這個給你吃、那個也給你吃，沒有把我當作特別的人，我感覺融入了她們。」

宋智孝笑說難得成為備受歡迎的老么，因為海女們其實常常對她「放水」，且很常送禮給她，而宋智孝也因為想要受到喜愛非常努力，更用中文說「加油」！

聽說台灣也有海女，宋智孝也很想見見台灣海女們，「韓國海女、台灣海女可以一起合作看看很不錯！」如果有機會體驗當台灣海女的話，宋智孝也直呼太棒了，更誤用中文大讚「好吃好吃」。

宋智孝隔著媒體群對台粉大喊，親和力十足。（記者潘少棠攝）

宋智孝很開心藉此機會來到台灣，還對著現場粉絲大喊：「你們是來看作品的嗎？」結果有粉絲聲稱已經看過了，讓宋智孝疑惑的說：「我都沒看過！你們怎麼能看過，你是員工嗎？」笑翻眾人。

《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》將於5月11日起每週日晚間9點在BBC Earth頻道（有線電視18頻道，中華電信MOD 252頻道）播出，並在台灣大哥大MyVideo、HamiVideo同步上架。

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