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娛樂 最新消息

血肉果汁機「失物廣播」拾獲私物！台下暴動衝撞 情節震驚主唱

〔記者張釔泠／台北報導〕釜山搖滾音樂祭首次在海外展開系列演出，首站即與北流合作，上週一連兩日舉辦「Road to BU-ROCK 前往釜山搖滾」，邀請8組台韓台灣音樂人演出，促進台韓音樂創作人及搖滾樂迷間交流。

W24在海內外相當具有人氣。（北流提供）W24在海內外相當具有人氣。（北流提供）

此次演出台灣代表為拍謝少年、血肉果汁機、百合花與我是機車少女；拍謝少年雖然還未有在釜山表演的經驗，但曾造訪首爾、濟州島的他們表示對韓國朋友及音樂人的印象是「很會喝」，並補充道：「我們以為我們算會喝，沒想到韓國朋友更瘋狂，真露、燒酒...，混下去一杯就會倒掉。」

百合花去年10月曾赴釜山搖滾音樂祭演出。（北流提供）百合花去年10月曾赴釜山搖滾音樂祭演出。（北流提供）

百合花去年10月曾赴釜山搖滾音樂祭演出，他們分享：「去年很感謝釜山音樂祭的邀請，我們第一次去，台下觀眾的反應High到超乎我們的想像！」金曲樂團血肉果汁機炸裂全場的演出，令台下歌迷開起「Circle Pit（繞圈衝撞）」現場衝撞，一度有觀眾物品隨身掉落，讓主唱Gigo空擋臨時當起失物招領廣播提醒，事後也笑說：「你們大家都很友善，太棒了。」

血肉果汁機的演出炸裂全場。（北流提供）血肉果汁機的演出炸裂全場。（北流提供）

新銳樂團－我是機車少女則在獲得金音獎「最佳另類流行專輯獎」後再返北流，也演出了獲獎專輯《I’mdifficult》的第一首歌〈Moonlight〉，表示深具意義。

李承允上台前不忘大啖台灣的紅燒牛肉麵。（北流提供）李承允上台前不忘大啖台灣的紅燒牛肉麵。（北流提供）

來自韓國的4組演出嘉賓則分別是Glen Check、李承允 LEE SEUNG YOON、W24、SKIPJACK。曾在2023年造訪台北的李承允此次以5人編制登場，在上台前更不忘大啖台灣經典的紅燒牛肉麵，更用生澀中文表示：「大家好，我是從韓國飛過來的創作歌手。」台下觀眾熱情回應。

李承允上台前不忘大啖台灣的紅燒牛肉麵。（北流提供）李承允上台前不忘大啖台灣的紅燒牛肉麵。（北流提供）

在海內外相當具有人氣的W24，成員用心的用中文分享這幾天來台北的行程：「這次來三天，去了夜市，吃水果、西瓜很讚！」更透露第一次認識台灣是因為電影《我的少女時代》，對演員宋芸樺特別有印象。同樣初次來台的SKIPJACK則同樣興奮用英文表示：「台北觀眾帶給我們很大的能量，我們會盡全力帶來更好的表演給大家。」

最後登場的Glen Check，不只帶來Netflix人氣戀綜《夏日咖啡男友》的主題曲〈Dazed & Confused〉掀起全場熱潮，上週才發行新專輯《X-dreams》的他們，首次現場演唱主打歌〈Good Times〉，更錄下全場臺灣樂迷共同演唱的美妙歌聲。

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