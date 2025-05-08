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李多慧號召母親節做愛心 邀5000人助養失依兒童

李多慧號召母親節做愛心 邀5000人助養失依兒童

〔記者吳柏軒／台北報導〕母親節前夕，除了請客吃飯，讓媽媽做公益也成感謝新潮流，忠義社福事業基金會今（8日）舉辦「蒲公英寶寶助養計畫」，找來助養大使－職棒啦啦隊員李多慧代言，分享投入志工服務的心路歷程，並呼籲大眾關注兒少議題，盼號召5千人投入助養行列，讓在台灣遭遇不當對待的孩子多一點支持。

忠義基金會指出，長期服務0歲到18歲的失依兒少，並為國內少有收容0到3歲嬰兒的專業安置家園，長年以分齡家園安置教養，陪伴超過8千名弱勢兒童或少年長大成人，並已幫助逾855名的孩子找到照顧及愛護他們的收養家庭。

職棒啦啦隊員李多慧代言「蒲公英寶寶助養計畫」的大使，她也分享投入志工服務的心路歷程，並呼籲大眾關注兒少議題，盼號召5千人投入助養行列。（忠義基金會提供）職棒啦啦隊員李多慧代言「蒲公英寶寶助養計畫」的大使，她也分享投入志工服務的心路歷程，並呼籲大眾關注兒少議題，盼號召5千人投入助養行列。（忠義基金會提供）

年度助養大使李多慧今在現場，也與3位自育幼院長大的院友代表一起玩韓國傳統兒童遊戲「打畫片」，她也分享日前與媽媽親自到忠義基金會探訪，才決定投入志工服務與成為助養人，並拍攝服務紀錄短片，更呼籲大眾重視兒少權益，並盼號召5千人投入助養計畫，給在台灣遭遇不當對待的孩子多一點支持。

忠義基金會表示，「蒲公英寶寶助養計畫」期許失依兒和家家戶戶的孩子一樣，擁有公平生活、教育、醫療與平安長大的權益，這也正是一個社會進步的指標，也指出，離院院友長大後從事各行各業、成為社會中流砥柱，可見助養的實質意義，不只是眼前的幫助，而是長遠的、對生命的守護，以及對下一代的影響。

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