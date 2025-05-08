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IU差點奪「百想大賞」！評審內幕公開遭疑：拿2.5票？

《黑白大廚：料理階級大戰》拿下百想「大賞」殊榮。（Netflix提供）《黑白大廚：料理階級大戰》拿下百想「大賞」殊榮。（Netflix提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕第61屆百想藝術大賞「放送（電視）部門」最大獎大賞由韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》獲頒，韓媒今（8日）公開評審內幕，擦身百想戲后的IU成功擠進大賞「第二輪」討論，可惜個人不敵綜藝節目，最終未能獲獎。

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據報導，「大賞」第一輪共有7名候選者，包含《黑白大廚：料理階級大戰》、《苦盡柑來遇見你》、《苦盡柑來遇見你》編劇林恦賰、《苦盡柑來遇見你》導演金元錫、IU、金泰梨、劉在錫，是個人和綜藝節目之爭。

經第二輪激烈討論後，僅剩《黑白大廚》、IU和《苦盡柑來遇見你》導演金元錫，最終《黑白大廚》在8位評審中拿下3票，順利獲獎。

IU演出《苦盡柑來遇見你》入圍百想戲后。（Netflix提供）IU演出《苦盡柑來遇見你》入圍百想戲后。（Netflix提供）

《黑白大廚》去年在Netflix上線後，掀起巨大熱潮，海外影響力大，說是撼動全亞洲餐飲業也不為過；至於評審對於IU的表現，稱她作為演員，不斷累積能量，演出《苦盡柑來》後變得更加閃耀，超越以往表現。

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結果出來後，眼尖網友發現，共8位評審投票，卻只要3票就能拿獎，「剩下5票如何分給IU和導演金元錫的呢？」也有人打趣說：「總不可能兩人各得2.5票吧。」甚至有粉絲表示，「IU在大賞第一輪投票贏金泰梨，卻在演技上沒拿獎，方方面面說不過去」，相關話題引發爭議。

「百想61」放送部門「大賞」第一輪候選者：

《黑白大廚》

《苦盡柑來遇見你》

《苦盡柑來遇見你》編劇林恦賰

《苦盡柑來遇見你》導演金元錫

《苦盡柑來遇見你》IU

《正年》金泰梨

劉在錫

「大賞」第二輪候選者：

《黑白大廚：料理階級大戰》

《苦盡柑來遇見你》導演金元錫

《苦盡柑來遇見你》IU

第三輪選出得主：

《黑白大廚：料理階級大戰》

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