賈永婕霸氣聲援剴剴 怒嗆惡保母「6字」

賈永婕（中）呼籲大家10日一起上凱道參加護兒集會，替更多的剴剴發聲。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台北101董事長賈永婕振臂高呼，希望大家在5月10日一起上凱道，替剴剴發聲。先前，一名1歲10個月的幼童剴剴（化名）遭到劉姓保母姊妹虐待致死，消息一出引發社會譁然，許多家長也怒斥保母心狠手辣。賈永婕身為一個母親，對於剴剴遭受到的痛苦感到悲憤不已，如今劉姓保母姊妹一審將於5月13日出爐，賈永婕振臂一呼，希望大家5月10日走出家門，一起參加護兒集會，讓惡保母知道：你們惹錯人了！

涉嫌虐死男童剴剴的保母劉彩萱，被解送還押看守所。（記者張文川翻攝）

賈永婕在社群發文，表示自己上週末在垂直馬拉松比賽中，教練帶著全家前來支持，她看見教練的兒子躺在嬰兒車中，粉嫩可愛的模樣，讓她忍不住想起1歲半的剴剴，心痛如刀割。「一歲半！不知道怎麼，我想到剴剴。就是這（麼）小啊，走路都不穩，牙牙學語的階段，她是需要小心呵護照料的嬰兒」但是劉姓保母又是怎麼做的？賈永婕氣憤「奇怪他（她）們怎麼感？怎麼敢如此肆無忌憚的凌虐她，明明知道他不可能承受得住，明明知道他生命脆弱，怎麼敢這樣目無王法，不怕法律制裁？」

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賈永婕要用行動告訴欺負孩子、欺負弱勢的惡徒：你們惹錯人了！（翻攝自臉書）

愈說愈氣的賈永婕終於想通了「他們就是敢～因為他們欺負剴剴是弱勢，欺負他無依無靠，欺負他連要負責督導的團體都不關心他」賈永婕堅定地說5月10日，請大家一起走上街頭，告訴這些人：「你們惹錯人了」剴剴不是無依無靠的孩子。

「我們是遲到了，但是我們一直都在。」賈永婕嚴肅指出：你們惹錯人了，剴剴是受到法律保護的孩子。司法正義一直都在，我們相信司法依定會給惡人一個對等的懲罰，最眾的對等懲罰決不姑息。最後，賈永婕呼籲：剴剴戰士，我們5月10日凱道見，「為了我們的下一代，我們都在」。

賈永婕邀請大家一起走上凱道，守護孩子。（翻攝自臉書）

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