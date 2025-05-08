全恩菲累了 突曬黑白照95字曝心聲

全恩菲有「韓版邱淑貞」的稱號。（翻攝自Threads）

〔記者馮亦寧／台北報導〕有「韓版邱淑貞」之稱的全恩菲，曾經是韓國偶像女團ANS成員，後加入韓職起亞虎啦啦隊，去年12強賽中，她來台應援成功抓住台灣球迷的心，她近期簽約經紀公司並搬到台灣長住，能看出她準備紮根台灣的決心。今（8）全恩菲在社群發文，短短95字加上黑白色照片，吐露出「在台灣生活並不總是那麼容易」。

全恩菲發了短文，認為在台灣生活並非總是那麼容易。（翻攝自Threads）

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全恩菲在社群寫下：「在台灣生活並不總是那麼容易，但是像今天這樣遇到愛我的人，真的讓我感到無比幸福，也充滿力量」最近認真學中文的她也指出：「在這裡遇見了很多善良又美好的人，每一天都像是過生日一樣快樂，謝謝大家的愛與支持，我正在努力準備中，請再耐心等我一下」並附上一個親吻的表情符號。

全恩菲曾經是韓國女團ANS的成員。（本報資料照，記者林正堃攝）

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喜愛全恩菲的粉絲怕她壓力太大，不斷鼓勵她表現很棒「妳在籃球場的那段舞蹈氣場超級強大，簡直是天生的明星」、「恩菲，妳已經很棒了」，希望她能快快度過低潮，再度露出像太陽溫暖般的笑容。

全恩菲已經能用中文回答媒體問題，但她仍然繼續精進中文能力。（翻攝自IG）

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