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張書豪吐陳妍希恢單近況！和歐陽妮妮定居杭州主因曝

〔記者傅茗渝／台北報導〕張書豪和歐陽妮妮去年7月登記結婚，年底迎來兒子「睦睦」報到，最近歐陽妮妮在社群上透露，全家搬到杭州生活。張書豪今（8日）出席大愛新戲《院長爸爸》首映透露目前是台北、杭州兩邊跑，連兒子都成了空中飛人。

張書豪（左2）今出席大愛新戲《院長爸爸》首映透露目前是台北、杭州兩邊跑。（記者胡舜翔攝）張書豪（左2）今出席大愛新戲《院長爸爸》首映透露目前是台北、杭州兩邊跑。（記者胡舜翔攝）

面對頻繁地兩地飛，張書豪坦言本來很緊張，做了一堆功課，怕寶寶起降時耳壓不舒服會大哭，結果兒子表現出乎意料地穩定，只吵了不到10分鐘就安靜下。他也提到之所以舉家搬到杭州，主要是考量歐陽妮妮的直播工作，連保姆也得跟著他們飛來飛去。

張書豪早前和歐陽妮妮、陳妍希探班導演林孝謙，他表示恢單後的陳妍希一直都是充滿活力很年輕的媽媽，每每看到對方模樣，就心想：「如果能跟她一樣真好！」有趣的是，張書豪兒子「睦辰」這名字，竟跟陳妍希兒子同名，連他本人也驚呼：「算命師有給我們幾個自己選，我們選到這個，沒想到居然一樣！」

張書豪透露陳妍希恢單後狀態好，一直是活力滿滿的媽媽。（記者胡舜翔攝）張書豪透露陳妍希恢單後狀態好，一直是活力滿滿的媽媽。（記者胡舜翔攝）

張書豪這回在《院長爸爸》裡，張書豪飾演內科加護病房主任「蘇文麟」，終於圓夢跟影帝戴立忍合作，開心表示：「等了十五年，終於讓我和『寶哥』對到戲了！」有場重現2003年SARS時期的戲，他說當角色接到去和平醫院支援的任務，看著戴立忍流露出「不捨還有無可奈何」的表情，印象深刻到不行。談起這次拍攝醫療劇的感受，張書豪說以往對醫療劇的印象都是「有救活、沒救活」，但這次不一樣，還深入呈現醫師面對無能為力時的內心，「陪著病人、家屬抒發情感、解惑人生」，讓他演起來也格外有感。

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